Pakleni vikend pred nama: Meteorolozi upozoravaju na iznimno visoke temperature

Hrvatsku sljedećih dana očekuje izražen toplinski val, a prema prognozama, najintenzivnije vrućine stižu u nedjelju i ponedjeljak. Meteorolozi upozoravaju da bi najviše dnevne temperature mogle prelaziti 37 ili 38 °C, dok će u kninskom području živa u termometrima vrlo vjerojatno dosegnuti gotovo 40 °C.

Toplinski val započinje danas na riječkom području, a već sutra sparina i visoke temperature proširit će se na veći dio zemlje. U subotu će se vrućina pojačati, no vrhunac se očekuje u nedjelju, kada bi, prema najavama prognostičara Zorana Vakule, mogli biti srušeni temperaturni rekordi u Splitu i Zagrebu. Vakula ističe da će temperature u cijeloj zemlji biti znatno više od prosjeka za ovo doba godine.

Prognoza DHMZ-a

Za danas je najavljeno vedro i sunčano vrijeme, uz slab vjetar u unutrašnjosti te slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak na Jadranu, uz mjestimičnu buru ujutro i navečer. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 29 i 34 °C.

Sutra će prevladavati sunčano i vruće, a poslijepodne u unutrašnjosti može biti male do umjerene naoblake. Vjetar na kopnu bit će slab, dok će na Jadranu ujutro puhati burin, a potom slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature zraka iznosit će od 14 do 19 °C, na Jadranu između 20 i 25 °C, dok će najviše dnevne biti od 30 do 35 °C.