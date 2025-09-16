Pag u znaku soli: Još dva vikenda „Miseca paške soli“

Na otoku Pagu, gdje more i kamen stvaraju najslavniju sol Mediterana, rujan je ponovno obojen mirisom, okusom i zvukom tradicije. „Misec paške soli“, manifestacija koju Solana Pag organizira zajedno s Gradom Pagom i Turističkom zajednicom Grada Paga, privodi se kraju, a posljednja dva vikenda nude doživljaje koji spajaju prirodu, kulturu i otočne delicije.

Već od 18. rujna Pag će živjeti u ritmu „Soli i kulture“: poslijepodnevni sati otvaraju vrata prvog magazina predavanjem o biološkoj raznolikosti Solane Pag.

19. rujna „Jutra u poljima soli“ donose nezaboravno iskustvo skupljanja kristala. Večer je rezervirana za „Sol i pjesmu“, sajam rukotvorina i otočnih proizvoda, slatko-slani gastro event „Čokolada i sol“ te otvaranje druženja uz klapsku pjesmu.

Završni rujanski vikend, 25. i 26. rujna, donosi program „Otočni proizvod“. Posjetitelji će moći uživati u tradicionalnom skupljanju soli, radionici „Žene žgribaju“ i kreativnom oslikavanju soli u sklopu „Salt&Art“. Na rivi će se 25. rujna širiti mirisi „Street Food Pag“ gastro ponude, a večer će zaokružiti koncert u Porta Salini.

Ulaz na sva događanja je slobodan, a posjetitelji će moći razgledati stalnu izložbu solarstva te kupovati proizvode Solane Pag po promotivnim cijenama. Zato rezervirajte rujanske vikende i dođite na Pag! Doživite sol koja priča priču stoljeća, kušajte okuse koje nigdje drugdje nećete pronaći i zapjevajte uz more u društvu klapa.

„Misec paške soli“ nije samo manifestacija, to je doživljaj otoka svim osjetilima – a pravi je trenutak da ga doživite upravo sada.