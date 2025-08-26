Pafos ušao u Ligu prvaka. Izbacili su Crvenu zvezdu

Nogometaši ciparskog Pafosa izborili su prvi, povijesni plasman u grupnu/ligašku fazu Lige prvaka tako što su s ukupnih 3:2 izbacili Crvenu zvezdu.

Nakon pobjede od 2:1 u prvoj utakmici igranoj u Beogradu, prvaci Cipra i Srbije remizirali su rezultatom 1:1 u uzvratu igranom u Limassolu, piše Index.

Zvezda je povela u 60. minuti zahvaljujući golu Mirka Ivanića, koji je opalio s ruba šesnaesterca i uz puno sreće i odbijanac zabio za vodstvo od 1:0 i ukupnih 1:1.

Pafos, za koji je 62 minute odigrao hrvatski ofenzivac Mislav Oršić, do gola vrijednog prolaska došao je u 89. minuti, kada je Jaja majstorski zabio na asistenciju Pepea.