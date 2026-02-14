Pada broj domaćih životinja: Hrvatska godišnje uvozi milijun svinja, goveda i ovaca!

Nastavljen je pad broja domaćih životinja u Hrvatskoj u protekloj godini, javlja Državni zavod za statistiku.

Početkom studenoga ukupno smo imali oko 10,8 milijuna peradi, što je 540.000 ili pet posto manje nego na isti dan predlani. Ovaca i koza bilo je 521.000, što je 32.000 ili šest posto manje.

Pada i broj goveda: 1. studenoga protekle godine imali smo ukupno 418.00 grla, što je oko 4000 ili jedan posto manje nego na isti dan pretprošle godine. Ne pada jedino broj svinja kojih je bilo oko 877.000, odnosno otprilike isto, piše Danica.

No, slaba je to utjeha zas svinjogojstvo ako se zna da smo prije desetak godina imali oko 1,2 milijuna svinja, a u tom je razdoblju prosječna potrošnja svinjetine po stanovniku u Hrvatskoj drastično veća. Posljedica? Mesa i žive stoke uvozimo sve više.

Tako smo tijekom 2024. godine uvezli čak milijun komada svinja, goveda i ovaca, što je rekordna brojka. Uz to, bilježi se i rekordan uvoz svježeg mesa. Hrvatska je po tome najgora u Europskoj uniji. I tom sunovratu domaće proizvodnje ne nazire se kraj.

Svinja smo predlani uvezli 645.000 komada, najviše iz Nizozemske – oko 318.000. Goveda smo uvezli 204.000 grla, prednjači Rumunjska s 53.000 komada. Ovaca i koza iz uvoza smo nabavili oko 120.000, pretežno iz Rumunjske i Mađarske (ukupno oko 111.000).