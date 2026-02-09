Pacijentica preminula nakon "rutinske" operacije u bolnici. Kirurg: "Svaka operacija je rizična, smrt je uvijek moguć ishod"

Prema zasad dostupnim informacijama, u pulskoj bolnici u nedjelju, 18. siječnja, u večernjim satima, obavljena je operacija kuka pacijentice u pedesetim godinama iz okolice Pule, nakon koje je žena preminula.

Kako doznaje, Glas Istre, pacijentica je dva dana ranije pala niz stepenice te je pritom zadobila prijelome kuka i lakta. Operativni zahvat izveli su kirurg traumatolog i mlađa kirurginja ortopetkinja koja je nedavno završila specijalizaciju. Iako se zahvat u pravilu smatra rutinskim, ishod je, nažalost, bio smrtonosan.

Iz Policijske uprave istarske potvrdili su nam da policija u ovom slučaju ne provodi postupanje, budući da je za događaj nadležno Županijsko državno odvjetništvo u Puli. Iz ŽDO-a su kratko odgovorili kako se "provode izvidi u svezi navedenog događaja".

Sugovornici iz medicinske struke nisu željeli ulaziti u detalje slučaja te su nas uputili na ravnatelja bolnice, uz napomenu kako nijedan operativni zahvat nije bez rizika. U tom je kontekstu i Darko Matić, specijalist kirurgije, istaknuo da je "svaka operacija rizična i kako je smrt, iako rijetka, uvijek mogući ishod".

O svemu se oglasila i Opća bolnica Pula, koja je povodom zaprimljenih novinarskih upita najavila press konferenciju za medije. Ona će se održati danas, u sali za sastanke u prizemlju objekta Nove bolnice, gdje će se predstavnici bolnice očitovati o navedenom slučaju i odgovarati na pitanja novinara.

