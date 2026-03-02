Ožujak u znaku dronova i tehnologije: FAUST FPV Akademija donosi javne manifestacije i završne radionice

Projekt FAUST – FPV Akademija u SpliTu u ožujku 2026. nastavlja s nizom aktivnosti usmjerenih na popularizaciju znanosti, tehnologije i STEM-a među djecom, mladima i širom javnošću. Program uključuje javne manifestacije FAUST.FPV.DAY, završne radionice za učenike osnovnih škola te edukacije za mentore.

Poseban naglasak stavljen je na događanja otvorena za građane, koja se održavaju na školskim igralištima i javnim prostorima u Splitu, Sinju i Dicmu.

FAUST.FPV.DAY – JAVNE MANIFESTACIJE U OŽUJKU 2026.

Ulaz slobodan – manifestacije su otvorene za javnost. Važno: u slučaju kiše manifestacije na školskim igralištima neće se održati!

Srijeda, 4. ožujka 2026.

11:30 – 14:00

Osnovna škola Bol, Ulica Hrvatskih iseljenika 10, Split

(FAUST.FPV.DAY 12 – ponovljen radi loših vremenskih uvjeta)

Petak, 6. ožujka 2026.

11:30 – 14:00

Osnovna škola Fra Ivana Lovrića, Put Ferate 1, 21230, Sinj

(FAUST.FPV.DAY 10 – ponovljen radi loših vremenskih uvjeta)

Ponedjeljak, 9. ožujka 2026.

10:00 – 13:00

Plato ispred Razvojno-znanstvenog centra Adriatic, Ruđera Boškovića 20, Split

(FAUST.FPV.DAY 13 – javni prostor)

Četvrtak, 12. ožujka 2026.

11:30 – 14:00

Osnovna škola Ante Starčevića Dicmo, Kraj 42, Dicmo

(FAUST.FPV.DAY 14 – otvoreno školsko igralište)

Na manifestacijama posjetitelji mogu upoznati svijet dronova i robotike kroz demonstracije, prezentacije i razgovor s mentorima uključenima u projekt.

Završne radionice za učenike

U prvoj polovici ožujka održavaju se završne radionice za učenike osnovnih škola u sklopu ciklusa započetih u veljači. Radionice su posvećene temi „Korištenje dronova III“ i provode se prema sljedećem rasporedu:

4. ožujka 2026. 15:30-18:30

Osnovna škola Ante Starčevića Dicmo

7. ožujka 2026. 9:00-12:00

Osnovna škola Fra Pavla Vučkovića, Sinj

Razvojno-znanstveni centar Adriatic, Split

Osnovna škola kneza Trpimira, Kaštel Gomilica

Radionice su usmjerene na praktičnu primjenu znanja stečenih tijekom cijelog programa.

Edukacije za mentore

Tijekom ožujka provode se i edukacije za mentore, s ciljem jačanja kvalitete i održivosti STEM programa:

Novi termini radionica:

U drugoj polovici ožujka kreće i novi javni poziv za sudjelovanje. Pratite stranice projekta za više informacija.

Projekt FAUST – FPV Akademija u SpliTu, koji provodi Udruga Mladi robotičari Split s partnerskim institucijama, financiran je sredstvima Europske unije i Vlade Republike Hrvatske, a usmjeren je na razvoj STEM vještina i povezivanje obrazovanja s lokalnom zajednicom.

Saznajte više na faust.izvrsna.hr