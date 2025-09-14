Oženio se sin Željke Markić u Solinu

U crkvi Gospe od Otoka u Solinu jučer je održano vjenčanje sina Željke Markić, Frana, i njegove izabranice Suzane.

Fotografije s vjenčanja ponosna majka podijelila je na svom Facebook profilu, uz emotivnu poruku.

„Pod nježnim okriljem Gospe od otoka, vjenčali su se naš Fran i njegova predivna Suzana. Tihomir i ja smo zahvalni Bogu za priliku da u zajedništvu s obitelji, kumovima i prijateljima svjedočimo njihovoj ljubavi i radosti“, napisala je Markić uz nekoliko fotografija sretnih mladenaca.

Slavlje se nastavilo u splitskom hotelu President, a kako doznaje Dalmacija danas, među uzvanicima je bila i Sandra Perković, supruga pjevača Marka Perkovića Thompsona.