Oženio se naš Vatreni: Mladenka objavila bajkovite fotografije s jezera Como

Oženio se hrvatski reprezentativac i nogometaš Intera, Petar Sučić (22). On i njegova partnerica, Šibenčanka Matea Rak, vjenčali su se uz obalu jezera Como u Italiji, a odabrali su vilu na samom jezeru. Matea je na Facebooku objavila fotografije s vjenčanja.

'Ja uzimam srce za vodiča. Ne pitaj, znam, da smo srodna bića. Mr&Mrs Sučić', napisala je.

Matea je zablistala u jednoj od vjenčanica iz najnovije kolekcije Igora Djuge, dok se Petar oženio u klasičnom crnom odijelu. Podsjetimo, Vatreni je prošle godine u emisiji 'On Board' otkrio nepoznate detalje o sebi.

'Odrastao sam u malom selu s obitelji. Imamo malu farmu. Moj otac voli uzgajati krave; imamo ih nekoliko, a kad sam bio mali, ponekad sam mu pomagao musti ih ujutro. Bilo je zabavno. Uživao sam u tom načinu života; mislim da sam imao sretno djetinjstvo. Bio sam jako sretan, cijeli dan sam živio vani. Imali smo i druge životinje. To je dio mog života kojeg ću se uvijek sjećati', ispričao je.

Otkrio je i što ga veže za rodno Bugojno.

'Imam prekrasne uspomene i toliko emocija vezanih za ovo mjesto. Mislim da je to bio važan dio mog života i mislim da sliku grada mogu staviti u svoje prve korake', rekao je.

Iznenadio je otkrićem da nema profil na društvenim mrežama.

'Nemam neki konkretan razlog. Ne volim gubiti vrijeme na društvenim mrežama. One su svakako koristan medij, ali možete izgubiti i do pet sati dnevno. Puno više uživam u stvarnom životu. Uvijek smo u središtu pozornosti i okruženi pažnjom medija i novinara. Nakon utakmice ili treninga, moram se opustiti, odmoriti, provesti vrijeme s obitelji. To je glavni razlog zašto nisam na društvenim mrežama', objasnio je, piše Story.