OZELENJAVANJE TROGIRA SE NASTAVLJA Travarica dobiva 12 novih stabala

Na parkiralištu T2, poznatom kao Miratov parking na Travarici, drugi dan zaredom nastavljeni su radovi na uređenju javnih površina. Riječ je o nastavku aktivnosti ozelenjivanja grada nakon što su prošloga tjedna slični radovi izvođeni na Požarini na Čiovu.

Radove je obišla i ekipa Gradskog radija Trogir, koja je na lokaciji zatekla trogirskog gradonačelnika Antu Bilića i direktora Trogir Holdinga Danijela Kukoča.

Nastavak višegodišnjeg programa

Uređenje Travarice dio je višegodišnjeg programa ozelenjivanja Trogira, kojim Grad nastoji povećati broj zelenih površina te ublažiti posljedice klimatskih promjena. Prva faza radova obuhvaća građevinske zahvate, poput rezanja asfalta i izgradnje rubnjaka, čime se stvaraju preduvjeti za hortikulturno uređenje i sadnju zelenila.

Gradonačelnik Ante Bilić istaknuo je kako Grad već godinama sustavno ulaže u ozelenjivanje javnih površina.

"Prošle godine radili smo na velikom parkingu T1 te na Travarici, pokraj zgrade Trogir Holdinga, kao i na parkiralištu na području Ribole. Ove godine nastavljamo na Čiovu, ali i ovdje na parkiralištu T2 na Travarici. U protekle dvije godine posađeno je više od četiri tisuće trajnica, grmova i stabala. To pridonosi ljepšem izgledu grada, ali i prilagodbi klimatskim promjenama te smanjenju vrućine", kazao je Bilić.

Nova ulaganja i najave projekata

Bilić je najavio i nove projekte ozelenjivanja i uređenja javnih površina, među kojima su parkiralište ispred groblja te prostor ispred crkve sv. Dominika na rivi.

Direktor Trogir Holdinga Danijel Kukoč naglasio je kako se aktivnosti nastavljaju i ove godine, a na Travarici je u planu sadnja 12 novih stabala duda.

"Na parkiralištu T2 na Travarici sadimo 12 novih stabala duda. Sadnja na parkiralištima posebno je važna zbog velikih vrućina i klimatskih promjena, kako bi se smanjio utjecaj asfalta na temperaturu. Kada stabla narastu, očekujemo niže temperature i ugodnije uvjete za boravak", rekao je Kukoč.

Investicija vrijedna oko 10 tisuća eura

Dodao je kako se dio sredstava osigurava kroz projekt „I tebe se pita“, dok se ostatak financira iz redovitog programa održavanja javnih i zelenih površina. Ukupna vrijednost investicije na lokacijama Požarina i T2 iznosi oko 10 tisuća eura.

Kukoč je pritom pohvalio djelatnike Trogir Holdinga, posebno jedinicu za održavanje zelenih površina predvođenu Antom Barišićem, istaknuvši njihov doprinos uređenju grada i kvaliteti života građana.