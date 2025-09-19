Ovu priču o Tudoru malo je tko znao

Igor Tudor ponovno je tema u talijanskim medijima uoči povratka na stadion Bentegodi, gdje je svojedobno vodio Veronu. Paolo Pirisi, bivši čelnik kluba, dao je intervju u kojem se osvrnuo na nekoliko trenera s kojima je surađivao, a posebno istaknuo splitskog stručnjaka.

– Tudora cijenim jer nije poput drugih. Onaj raskinut ugovor nikad neću zaboraviti. Stvarno je poseban trener, – rekao je Pirisi za talijanske medije.

Govoreći o drugim bivšim trenerima, Pirisi je naglasio da je Andrea Mandorlini s Veronom doživio vrhunac karijere, dok Eusebio Di Francesco ima jasne nogometne ideje. Fabio Grosso, smatra on, ima potencijala za velike klubove, pa čak i za klupu Juventusa.

O Ivanu Juriću, još jednom bivšem treneru Verone, kazao je da je karakterno zahtjevan i iscrpljujući, ali da su njegovi govori pred momčadi bili toliko snažni da i danas izazivaju jezu. – Nijedan trener ne zna tako govoriti igračima, a izvan terena je pravi zabavljač – dodao je Pirisi.

Na kraju se osvrnuo i na trenutnog trenera Marca Baronia, s kojim je, kako kaže, imao najbolju komunikaciju, te na Paola Zanettija, kojeg je iznenadila skromnost i spremnost da uči, piše Tuttosport.

S obzirom na sve pohvale, povratak Tudora na Bentegodi bit će više od običnog susreta – za navijače Verone i za samog splitskog trenera imat će posebnu simboliku.