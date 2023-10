OVOG VIKENDA POMIČEMO SAT Evo kako to utječe na naše zdravlje

Protivnici ovakvog načina računanja vremena, pri kojem dva puta godišnje pomičemo sat, tvrde da to loše utječe na naše zdravlje. Pozitivno je što ćete u nedjelju provesti sat duže u krevetu ili u subotu sat duže u izlasku, no to može imati i štetne učinke.

Neke studije pokazale su da su odeđeni zdravstveni problemi povezani s promjenom vremena jer ona remeti prirodne cikluse sna u tijelu, što može utjecati na fizičko i mentalno zdravlje, piše Ordinacija.hr.

Cirkadijalni ritam

Prema Klinici Mayo, ljudski mozak ima biološki sat, poznat i kao cirkadijalni ritam, koji radi 24 sata. Bilo da se radi o dodatnom satu ili gubitku sata sna, to remeti ciklus spavanja i nekima se teško vratiti na normalan raspored. Manjak san također potencijalno može dovesti do većeg rizika od kardiovaskularnih bolesti.

Jedna studija iz 2019. godine koju su proveli na Harvardu ispitivala je utjecaj nedostatka sna na bolesti srca kod miševa. Utvrđeno je da su nakon 16 tjedana miševi s poremećenim ciklusima spavanja razvili veće arterijske naslage u usporedbi s miševima s normalnim obrascima spavanja. Miševi s nedostatkom sna također su imali dvostruko veću razinu bijelih krvnih stanica u cirkulaciji i niže količine hormona koji ima ključnu ulogu u regulaciji stanja spavanja i budnosti.

San utječe na sve sustave

Gubitak jednog sata sna prilikom pomicanja sata u proljeće povezan je s porastom srčanih i moždanih udara. Nije zanemarivo spomenuti niti kako povećani sati mraka mogu rezultirati lošim raspoloženjem i depresijom kod nekih ljudi.

Neki također doživljavaju sezonski afektivni poremećaj kao posljedicu kraćih dana. Simptomi ovog poremećaja uključuju trajno loše raspoloženje, gubitak zadovoljstva ili interesa za normalne svakodnevne aktivnosti, razdražljivost, osjećaj očaja ili krivnje i spavanje duže od uobičajenog. Manj dnevnog svjetla može donijeti i manjak koncentracije, glavobolje, probleme s viškom kilograma.

Problem je ljetno računanje

Zdravstvene tegobe puno su rjeđe u listopadu, nego u ožujku. Naše tijelo tijekom noći luči melatonin, hormon koji je povezan sa svim drugim fiziološkim procesima. Kada se on poremeti, poremeti se i zdravlje, a to se rjeđe događa prelaskom na zimsko računanje vremena, jer većini odgovara sat spavanje više.

Istraživanje objavljeno u Chronobiology Internationalu, koje je ispitivalo utjecaj pomicanja sata, pokazalo je da je rizik od pobačaja za žene koje su se podvrgnule umjetnoj oplodnji puno veći 21 dan od početka ljetnog računanja vremena u odnosu na ostatak godine. Isto istraživanje nije pokazalo povezanost između povećanog rizika od pobačaja i prelaska na zimsko računanje vremena.