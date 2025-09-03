Ovog tjedna u JK Split Otvoreno prvenstvo Hrvatske za klasu Optimist

Od 4. do 7. rujna u JK Split će se održati Otvoreno prvenstvo Hrvatske u flotnom jedrenju za klasu Optimist. Nakon prošlogodišnje pauze, flota kadetkinja i kadeta vraća se na sjevernu stranu Marjana, u naš klub, koji je posljednjih godina zahvaljujući uspješnoj organizaciji državnih prvenstava i velikih natjecanja, postao omiljenom destinacijom natjecatelja i trenera.

Prošle godine klub je bio domaćinom državnih prvenstava u klasama ILCA 4 i ILCA 6, dok su Optimisti svoje flotno prvenstvo odjedrili u Malom Lošinju. Ove sezone, najmlađi natjecatelji ponovno dolaze u naš klub.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

U travnju smo ugostili 80 Optimista na prvoj izbornoj regati klase, a sada na državnom prvenstvu očekujemo dvostruko veći broj natjecatelja. Prema prijavama, sudjelovat će impresivan broj od čak 161 natjecatelja iz 29 klubova iz Hrvatske.

Gužva u klubu polako se povećava, a od srijede 3.9. u 12 sati do nedjelje 7.9. u 18 sati klub će biti zatvoren za sav promet, zbog organizacije regate i sigurnosti najmlađih natjecatelja.

Program regate započinje u srijedu registracijom natjecatelja i provjerom opreme, dok su od četvrtka do nedjelje na rasporedu plovovi u Kaštelanskom zaljevu i pod Čiovom. Ovisno o uvjetima, Regatni odbor kojim predsjeda nacionalni sudac Josip Jospić odlučit će o formatu – hoće li se jedriti kvalifikacijski i finalni plovovi ili će flota jedriti zajednički.

Spektakularan prizor od mnogo jedrilica klase Optimist zasigurno će privući pažnju kako Splićana tako i posjetitelja. Regata se održava u godini u kojoj JK Split slavi 75 godina postojanja i brojnih sportskih uspjeha, što ovo prvenstvo čini dodatno posebnim.

"Završavamo posljednje detalje. Iznenadio nas je broj prijava, ovo je u zadnjih 5-6 godina najveći broj. Na startu se očekuje 170 natjecatelja, tako da je to i logistički izazovna priča. Privodimo sve kraju i sutra ćemo biti spremni za dočekati ekipu", kazao je Petar Reić, direktor Otvorenog prvenstva Hrvatske za klasu Optimist.

Sve je spremno: brodovi, gumenjaci - postignuto je partnerstvo sa drugim klubovima jer resursi za ovakvu regatu su stvarno veliki.

"Super je da imamo takve odnose, posebno sa Lučicom Spinut koja nam je na tu susjed i koja će prihvatiti dio brodova. Jedva čekamo izaći na more, prognoza je dobra", dodao je.

Predviđeno je deset plovova ukupno, jedrit će se u trokutu, još se sređuju posljednje upute za jedrenje. Startovi su predviđeni u 13 sati, a očekuje se da jedrenja završe do 18 sati. Finalni plovovi će se odraditi u nedjelju.

Koje su šanse da neke od medalja, ako ne i sve, ostanu u Splitu ili u klubu čak?

"Klub već godinama postiže odlične rezultate. Prošlu godinu je bio najbolji sportski kolektiv u jedrenju u Hrvatskoj, tako da sigurno imamo razloga očekivati da će dio ekipe na postolju biti iz JK Split. Tu su i ostali splitski klubovi, ali očekujemo da ćemo mi ipak i obraniti krunu Splita, ali i krunu Hrvatske", kazao je Reić.

Sve očekuje i bogat glazbeni program.