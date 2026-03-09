Ovog petka molitva i prikupljanje pomoći za 7-godišnjeg Marka iz Prološca

U Župi SV. Ilije Proroka u Studencima ovog će petka molitva dobiti i svoje konkretno lice dobrote. Vjernici su pozvani okupiti se na križnom putu i svetoj misi, ali i sudjelovati u humanitarnoj akciji za teško stradalog dječaka iz Prološca, objavila je ova Župa na svojim stranicama.

U petak, 13. ožujka, na korizmeni petak, u župi će se na poseban način spojiti molitva i konkretno djelo ljubavi. Program započinje križnim putem u 16 sati, nakon čega slijedi sveta misa na kojoj će se moliti za zdravlje sedmogodišnjeg Marka iz Prološca te za svu bolesnu djecu.

Marko vodi najtežu bitku svoga života. Nakon teške meningokokne sepse liječnici su mu, kako bi mu spasili život, morali amputirati obje noge, prste na jednoj ruci te cijelu šaku na drugoj ruci. Pred njim je dug i zahtjevan put oporavka, a u narednom razdoblju bit će mu potrebne proteze i dugotrajna rehabilitacija.

Zbog toga je župna zajednica odlučila stati uz njega ne samo molitvom nego i konkretnom pomoći.

Sav milodar prikupljen ovoga korizmenog petka bit će darovana za Markova ortopedska pomagala i njegov oporavak. Vjernici su pozvani da sudjeluju u molitvi te, prema mogućnostima, svojim darom pomognu dječaku i njegovoj obitelji.

Organizatori ističu da je cilj okupljanja pokazati kako zajedništvo, molitva i dobrota mogu biti snažan znak nade u teškim trenucima.

“Što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste.” (Mt 25,40)

Obitelj je otvorila poseban račun na Markovo ime kako bi svi koji žele pomoći mogli donirati sredstva za njegovo liječenje i oporavak. Primatelj: Marko Cvitanović Banka: OTP banka IBAN: HR8124070003239826143 Opis plaćanja: “Poklon Marku za ortopedska pomagala” ili “Poklon za Markovo liječenje” ili “Poklon za Markovu rehabilitaciju” Donaciju je moguće izvršiti i skeniranjem QR koda.