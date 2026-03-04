Ovo vino je oduševilo sve: Marin Milan trijumfirao u Kaštelama

Tradicionalno, povodom Dana grada Kaštela, sinoć je u Marini Kaštela održana Večer kaštelanskih vinara. Već 23. godine u Društvo za očuvanje kulturne i prirodne baštine Bijaći, Udruga vinara i vinogradara te Grad Kaštela okupljaju najbolje kaštelanske vinare te uz pjesmu i dobru vinsku kapljicu nazdravljaju njihovom uspjehu. Pokrovitelji manifestacije su Grad Kaštela, Zračna luka, TZ Kaštela te Splitsko-dalmatinska županija.

Ove godine apsolutni pobjednik 23. Večeri kaštelanskih vinara je Marin Milan koji je osvojio 87 bodova u kategoriji Crljenka te tako nadmašio konkurenciju.

Naime, vina se biraju u nekoliko kategorija, bijelih vina, crna vina, opoli, odležana crna vina i Crljenci.

"U nešto više od mjesec dana pristupili smo prikupljanju uzoraka. Ove godine prijavljeno je 75 uzoraka vina - 18 bijelih, 17 opola, 23 mlada crna, 7 odležanih i 10 Crljenaka. U natjecanju je sudjelovalo 40 kaštelanskih vinara.

Zlatna nagrada u kategoriji bijelih vina otišla je u ruke Dominika Novaka, dok je zlato u kategoriji opola osvojio Mladen Kuzmanić. Njemu je pripalo zlato i u kategoriji odležanih crnih vina. Pobjedu s crnim vinom osvojio je Gruica Ante, a u kategoriji Crljenaka Marin Milan.

- Izuzetna mi je čast biti apsolutni pobjednik. Već godinama sudjelujem u natjecanju i uvijek je tu neka nagrada. Godina je bila jako dobra za Crljenak što se vidi i prema nagradama, zaključio je Milan.

-U našoj vinariji puštamo vina da sama odrade svoje što je najbolji primjer prakse, a ova godina nam je bila jako dobra, bez krupe i bolesti, uz malo suše što je rezultiralo dobrim vinima. Svake godine pokušavamo izvući maksimum iz berbe, zaključio je Kuzmanić.