Ovo su znakovi da se važa veza bliži kraju

Čak i u vezama koje izvana djeluju stabilno mogu se pojaviti tihi znakovi koji upućuju na kraj, upozorava psiholog Mark Travers. Pišući za Forbes, ističe da se nezadovoljstvo u vezama rijetko javlja naglo, već se razvija postupno, često mjesecima ili godinama prije prekida.

Pozivajući se na istraživanja objavljena u Journal of Personality and Social Psychology, Travers navodi kako parovi prolaze kroz fazu tzv. “terminalnog pada”, u kojoj se zadovoljstvo vezom polako, ali uporno smanjuje.

Jedan od prvih znakova upozorenja je osjećaj olakšanja pri pomisli na život bez partnera. Iako takve misli ne znače nužno trenutačnu želju za prekidom, one ukazuju na dubinsko nezadovoljstvo koje s vremenom dovodi do emocionalnog povlačenja i odustajanja od pokušaja popravljanja odnosa.

Još jedan čest signal je stalna iscrpljenost bez jasnog razloga. Prema Traversu, dugotrajno potiskivanje vlastitih potreba, stalni kompromisi i neravnomjeran emocionalni teret mogu dovesti do kroničnog umora koji postupno potiskuje osjećaj bliskosti. Istraživanja pokazuju da emocionalna iscrpljenost često proizlazi upravo iz neravnoteže unutar veze, a ne samo iz vanjskih stresora.

Na kraju, psiholog upozorava da je neprestano razmišljanje o prekidu snažan znak za uzbunu. Ako se pitanje “trebam li otići?” stalno vraća, čak i bez jasnog povoda, to može značiti da više nema dovoljno razloga za ostanak.

“Ako vam se to pitanje stalno nameće”, zaključuje Travers, “ono vjerojatno već sadrži odgovor koji pokušavate ignorirati.”