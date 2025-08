Ovo su sve sigurnosne mjere za Thompsonov koncert u Sinju; Policija apelira na važne stvari

Povodom koncerta Marka Perkovića Thompsona u ponedjeljak u Sinju organizirana je konferencija za medije na kojoj je iznesen plan i djelovanje svih žurnih službi koje će sudjelovati u ovom događaju.

Sigurnost i prometni izazovi

''Mi smo današnji susret zamislili tako da vam prezentiramo koje smo radnje poduzeli i koje ćemo poduzeti na dan koncerta, sve sa ciljem kako bi ovo javno okupljanje prošlo sigurno za sve posjetitelje koncerta i Sinja. Ovaj koncert je posebno okupljanje jer će na njemu sudjelovati oko 150 tisuća ljudi. Ova pressica je u cilju kvalitetnog informiranja građana. Policijski dio posla počeo bi sa najvećim izazovom s kojim ćemo se susresti, a to je promet u gradu Sinju i prilaznim pravcima.

Ulazak na koncert i sigurnosne mjere

Očekujemo oko 48 tisuća vozila uz već 25 tisuća registriranih vozila koja se nalaze u gradu Sinju. Same te brojke pokazuju koji će to biti izazov za policijske službenike, a ovim putem želim naglasiti da će tijekom ponedjeljka biti iznimne gužve u Sinju i na prilazima Sinju. Da bi to ublažili, prezentirat ćemo vam određene mjere, a to je da molimo sve one koje ne idu u Sinj, a namjeravali su proći kroz Sinj preko D1 da to ne čine već da koriste alternativne pravce. Alternativni pravci su A1 i Županijske ceste preko Drniša i Muća. Što se tiče ljudi koji dolaze na koncert, njih molimo da izbjegavaju državnu cestu koja prolazi kroz Sinj jer će ona biti opterećena i to će biti cesta koju ćemo maksimalno štititi radi prolaska žurnih službi. Posjetitelje molimo da koriste županijske i lokalne ceste iz pravca Trilja, Otoka, Graba prema Hipodromu. Najveće gužve očekujemo od 13 do 20 sati i od 20 do 23 sata nakon koncerta. Apeliram na javnost i posjetitelje da se pridržavaju uputa policije. Policija će biti na svakom cestovnom pravcu i svim važnijim raskrižjima te molim vozače da slušaju upute i postupaju po uputama policijskih službenika.

U slučaju zastoja, molimo vozače da se zaustave što bliže desnom rubu kolnika kako bi osigurali prolaz žurnim službama ako bi to bilo potrebno. Na sam dan koncerta imat ćemo ograničenje prometa a to će biti ulice koje su u neposrednoj blizini Hipodroma. Do 12 sati te će ulice biti otvorene za stanare, a nakon 12 sati ulice oko Hipodroma se zatvaraju za sav promet osim žurnih službi. Slijedeći izazov je kako da ljudi koji dođu na koncert nađu parking i uđu na hipodrom.

Organizator je planirao 150 prolaza na 3 ulaza. Ulaz na Hipodrom će biti otvoren od 16 sati, te će ulaz biti dozvoljen samo uz važeću ulaznicu. Zabranjeno je nositi ruksake i torbe iz sigurnosnih razloga. Dozvoljeno je nositi bocu vode u plastičnim vrećicama, male ženske torbe, okolopojasne torbe. Zabranjeno je nositi staklene boce, a od pića je dozvoljeno nositi samo vodu. Na 10 lokacija biti će timovi hitne pomoći i Crvenog Križa. Osim mobilnih timova hitne pomoći na hipodromu će biti i stacionar. Sve aktivnosti koordinirat će se iz stožera koji će se nalaziti u Alkarskim dvorima s ciljem da se u realnom vremenu prate događanja na hipodromu, u Sinju i oko Sinja. Još jedan izazov na koji bi se htio osvrnuti je odlazak s koncerta gdje prometna infrastruktura u jednom trenu ne može primiti 150 tisuća ljudi tako da apeliramo na sve posjetitelje da sačekaju nakon koncerta te da taj razlaza bude postupan. Na osiguranju će biti oko 1500 redara i 1020 policijskih službenika.'', kazao je načelnik Policijske uprave Splitsko-dalmatinske Marko Srdarević.

Organizacija parkirališta i javnog prijevoza

Pred nama je veliki događaj i mi smo kao Grad Sinj u kontaktu sa svim službama te zajedno sa organizatorom koncerta donosimo zajednička rješenja. Grad Sinj je osigurao određena parkirna područja unutar samog Grada Sinja, a to su parkirališta stočni Pazar, pored Osnovne škole, na području bivše tvornice Dalmatinke te na području aerodroma gdje može stati oko 6 tisuća vozila.

Osigurali smo i gospodarsku zonu Kukuzovac, s tim da će biti kružni autobusi koji će cijelo vrijeme od 15 sati poslijepodne do 3 sata ujutro prevoziti posjetitelje, te je taj prijevoz besplatan. Osim toga imamo i brojna područja na koja će se moći parkirati sa svih strana s kojih posjetitelji budu dolazili u Sinj. Sav parking na području Grada Sinja biti će besplatan. Na16 lokacija biti će osigurana pitka voda. Pozivam sve posjetitelje da čuvamo jedni druge te da ovaj koncert prođe u najboljem redu te da svi skupa uživamo u koncertu'', kazao je na pressici gradonačelnik Sinja Miro Bulj.