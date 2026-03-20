U Splitu kvadrat ide i do 22.000 eura: Pogledajte najljepše i najskuplje stanove u gradu

Tržište nekretnina u Splitu divlja već godinama, ali ovo nije članak o tome hoće li stanovi biti jeftiniji, kad će biti jeftiniji i hoće li nam vlasti sagraditi zgrade za nižu klasu. Ne, ne. Ovo je članak za one koji maštaju i dive se idejama i estetici najskupljih kvadrata u našem gradu koji bi uskoro mogli dobiti nove vlasnike.

Dok većina Splićana razmišlja kako do stana od 40 kvadrata, na tržištu se istovremeno nude nekretnine čiji kvadrat prelazi 20 tisuća eura

Mi smo pronašli tri penthousea u Splitu od čijeg interijera, eksterijera i cijene zaista zastaje dah.

Luksuzni penthouse u centru grada košta 11 tisuća eura po kvadratu

U samom centru Splita, u Sinjskoj ulici, naišli smona penthouse koji izgleda kao da je izvađen iz neke europske razglednice – smješten na vrhu zgrade pod zaštitom UNESCO-a, ali potpuno uređen za suvremeni život. Riječ je o dvoetažnom stanu od 135 kvadrata koji se više doživljava kao kuća u zraku nego kao klasičan stan, s čak pet soba i tri kupaonice.Ono što ga izdvaja su detalji - stare drvene grede i zidovi od opeke stari više od 200 godina pažljivo su obnovljeni i spojeni s modernim dizajnom, pa prostor ima i karakter i luksuz. Donja etaža otvorena je i puna svjetla, dok gornja djeluje kao privatna zona koja se može prilagoditi kako god želiš – od spavaće do radne ili chill prostora.Pogledi na Dioklecijanovu palaču i more samo dodatno pojačavaju dojam da si usred grada, ali u svom malom, izdvojenom svijetu. Stan je kompletno renoviran 2025. i prodaje se potpuno namješten, a cijena od 1,5 milijuna eura jasno ga pozicionira među ekskluzivnije nekretnine u samoj jezgri Splita.

Stan na Duilovu od 1.850.000 €

Na Duilovu se pojavio penthouse koji više izgleda kao vila na krovu nego stan – 180 kvadrata unutarnjeg prostora i još gotovo 200 kvadrata terasa, uz bazen i vrt s neometanim pogledom na more. Cijela etaža pretvorena je u jedan stan pa sve djeluje kao potpuno privatna zona iznad grada.

Cijena mu je 1,85 milijuna eura, što ukupno ispada oko 7.000 eura po kvadratu, ali kad se gleda samo unutarnji prostor, kvadrat ide i preko 10.000 eura. Ovo je onaj tip nekretnine koji ne kupuješ zbog kvadrata, nego zbog osjećaja da živiš izdvojeno, a zapravo si u Splitu.

Teško je ne zapitati se tko su kupci za ovakve nekretnine i koliko se Split uopće promijenio da ovakve cijene postaju nova realnost. Duilovo se očito sve više profilira kao zona luksuza, a ovakvi projekti jasno pokazuju u kojem smjeru ide tržište.

Najljepši i najskuplji stan koji smo pronašli gradi se na Mejama. Košta 2,4 milijuna eura

Najljepši i najskuplji stan kojeg smo pronašli trenutno se gradi na Mejama.

Ovaj prostor više nalikuje privatnoj vili nego stanu - smješten na vrhu zgrade, s velikom terasom, vlastitim bazenom i otvorenim pogledom na more koji dominira cijelim prostorom. Unutrašnjost je organizirana oko prostranog dnevnog boravka povezanog s kuhinjom i blagovaonicom, uz tri spavaće sobe i dvije kupaonice, dok vanjski dio funkcionira kao produžetak života, odnosno mjesto za boravak, sunčanje i druženje.

Cijela etaža pripada jednom stanu pa sve djeluje kao potpuno izdvojena zona, a dodatni plus su garažno mjesto i visoki standard gradnje, od podnog grijanja do premium stolarije.

Cijeli prostor ima 315 kvadrata, dok sam stan ima 106,73 kvadrata - što znači da je većina posjeda terasa s bazenom.

Cijena najljepšeg stana kojeg smo pronašli na tržištu trenutno je 2,4 milijuna eura, čime se bez problema svrstava među najskuplje nekretnine u Splitu, a zanimljivo je i da u oglasu kvadrat ide i preko 14.000 eura, ovisno o načinu na koji se računaju terasa i vanjski prostor. Ovo je onaj tip stana koji se ne kupuje samo zbog kvadrata, nego zbog osjećaja da živite izdvojeno, a zapravo si u gradu, na jednoj od najprestižnijih splitskih adresa.

Ukoliko računamo samo zatvoreni dio stana, cijena kvadrata je 22 tisuće eura.