Ovo su četiri jasna znaka da svom mužu više niste prioritet

U stabilnom i sretnom braku oba partnera ulažu trud i pokazuju da im je zajedništvo važno. No, događa se da se ponašanje supruga promijeni i da pažnja koju je nekoć usmjeravao na vezu počne slabjeti. Prema savjetnici za odnose Elizabeth Stone, postoje jasni signali da žena više nije visoko na ljestvici njegovih prioriteta. Evo na koje posebno upozorava.

1. Manjak truda i pažnje

Na početku je činio sve da vas usreći, ali s vremenom je postao rezerviraniji i usmjeren na sebe. Sitnice kojima je pokazivao ljubav – poput malih darova ili spontanih znakova pažnje – prestaju biti dio svakodnevice. "Kad muškarac gubi interes, uz fizičko povlačenje dolazi i emocionalno udaljavanje", objašnjava Stone za YourTango.

2. Negativan ton kad govori o vezi

Umjesto da traži načine kako unaprijediti odnos, sve češće zvuči rezignirano. "Može reći i rečenice poput: 'Nisam više sretan' ili 'Vrijedi li se uopće truditi?' – što pokazuje sumnju u budućnost veze", navodi savjetnica. Umjesto znatiželje i međusobnog poštovanja, pojavljuje se prigovaranje i osjećaj beznađa.

3. Promjena u rješavanju sukoba

Kako ljubav i povezanost slabe, nestaje i želja za zajedničkim kompromisima. Stone ističe: "On može potpuno odustati od rasprava ili, s druge strane, namjerno započinjati besmislene svađe kako bi se distancirao i dobio prostor za sebe."

4. Nepoštovanje umjesto topline

Umjesto nježnosti i podrške, sve češće se javljaju grubi komentari ili usporedbe s drugima. Može kritizirati sitnice koje su mu nekada bile simpatične ili izgovarati uvredljive primjedbe koje poslije umanjuje. "Tada postaje jasno da je odobravanje ustupilo mjesto nezadovoljstvu", zaključuje Stone.

Ako su ovi znakovi prisutni, poruka je jasna – brak mu više nije među prioritetima.