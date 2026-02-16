Ovo što se dogodilo zadnje tri godine je gore od najpesimističnijeg scenarija: Tempo globalnog zatopljenja dosegao rekordne vrijednosti, a tek stiže El Nino

Novi znanstveni podaci ukazuju na to da se globalno zagrijavanje ne samo nastavlja, nego se i ubrzava, što povećava rizike od ekstremnih vremenskih uvjeta i dugoročnih klimatskih promjena. Posljednje tri godine istaknule su se kao najtoplije u povijesti mjerenja, a prosječne globalne temperature već su premašile kritičnu granicu od 1,5 °C iznad predindustrijskih razina.

Prema analizi Washington Posta, znanstvenici su iznenađeni brzinom kojom se Zemljina temperatura povećava. Podaci pokazuju da se trend zagrijavanja ne može objasniti samo prirodnom varijabilnošću, već da su ljudski uzroci – prvenstveno emisije stakleničkih plinova – ključni pokretači ovog trenda.

Rekordne temperature

Analize Europskog servisa za klimatske promjene Copernicus potvrđuju da su 2023., 2024. i 2025. bile tri najtoplije godine zabilježene do sada, a za trogodišnji prosjek temperatura utvrđeno je da je prvi put u povijesti mjerenja premašio prag od 1,5 °C iznad razina prije industrijske revolucije.

Takvi podaci alarmantni su jer ukazuju na to da se klimatski sustav brže mijenja nego što su to predviđale mnoge dosadašnje projekcije.

Posljedice zagrijavanja

Povećanje prosječnih globalnih temperatura povezano je s nizom negativnih posljedica koje se već osjećaju diljem svijeta. To uključuje intenzivnije i dugotrajnije suše, češće i snažnije toplotne valove, sve veće rizike od obilnih poplava, porast razine mora i eroziju obalnih područja, povećane klimatske migracije i napetosti u društvu...

Znanstvenici također upozoravaju da bi bez smanjenja emisija stakleničkih plinova svijet vrlo brzo mogao probiti i sljedeće klimatske ciljeve dogovorene Pariškim sporazumom.

Prognoze za budućnost

Prema Svjetskoj meteorološkoj organizaciji (WMO), očekuje se da bi globalne temperature u idućih nekoliko godina mogle ostati na rekordno visokim razinama, što znači da bi učinci klimatskih promjena mogli postati još izraženiji.

Klimatski modeli pokazuju da bi se, ukoliko trenutni trendovi emisija ostanu nepromijenjeni, ozbiljne posljedice mogle dodatno intenzivirati. Strože politike smanjenja emisija, promjena energetskih struktura i prilagodba lokalnih sustava na ekstremne klimatske uvjete stoga su ključni za ublažavanje najgorih scenarija.

Podaci iz najnovijih klimatskih analiza jasno pokazuju da se globalno zatopljenje ubrzava i da temperatura raste brže nego što se očekivalo. To predstavlja ozbiljan izazov za međunarodne politike, lokalne zajednice i sveukupnu budućnost planeta.