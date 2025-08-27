"Ovo što je uslijedilo nakon koncerta u Zagrebu je jako, jako zabrinjavajuće i ako ništa to bi trebalo zabrinuti Andreja Plenkovića"

Mirela Holy gostovala je u Novom danu kod Nine Kljenak i komentirala događaje u Hrvatskoj nakon održavanja Thompsonovog koncerta u Zagrebu u srpnju. Komentirala je otkazivanje festivala u Benkovcu, pozdrav "Za dom spremni" i oštro kritizirala Andreja Plenkovića.

Holy je započela s osvrtom na stanje u Hrvatskoj nakon u srpnju održanog Thompsonovog koncerta: "Mislim da bismo se trebali zabrinuti, ovo što je uslijedilo nakon koncerta u Zagrebu, relativiziranje NDH-azije, ustaških sentimenata je jako, jako zabrinjavajuće i ako ništa to bi trebalo zabrinuti Andreja Plenkovića, s obzirom na to da on ipak njeguje svoj neki europejski imidž."

Iskazala je zabrinutost i na šutnju političkih snaga na događaje u Benkovcu, izjavivši kako bi političari trebali reagirati, pogotovo nakon što su omogućili da se u svakodnevnoj komunikaciji koristi "Za dom spremni" bez sankcija, koji je poziv na mržnju i na ubijanje svih koji su različiti od onih koji se identificiraju s ustaškim pokretom.

Nakon otkazane predstave u Benkovcu

"Tu bih htjela podsjetiti da su se takve stvari događale u vrijeme nacizma, što ćemo sad, sljedeće će biti da ćemo spaljivati knjige, zabranjivati predstave... Mi smo u jednoj jako opasnoj situaciji."

Komentirala je i izjavu Andreja Plenkovića kako je Hrvatska točno tamo gdje treba biti: "To su te dvostruke konotacije, gdje bismo se mi trebali praviti da ne vidimo da je car gol, jer car želi da svi vide da je u prekrasnom ruhu..."