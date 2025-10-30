Ovo se neće svidjeti Zelenkom: Gotovo 100 tisuća mladih Ukrajinaca napustilo zemlju u samo dva mjeseca

Gotovo 100.000 muškaraca vojno sposobne dobi napustilo je Ukrajinu u posljednja dva mjeseca, nakon što je predsjednik Volodimir Zelenskij ublažio pravila o napuštanju zemlje. Prema pisanju The Telegrapha, koji se poziva na podatke poljske granične službe, 99.000 Ukrajinaca u dobi između 18 i 22 godine prešlo je granicu s Poljskom od kraja kolovoza – što je glavni izlazni pravac iz zemlje.

Od zabrane izlaska do liberalizacije pravila

Od početka ruske invazije u veljači 2022., muškarcima od 18 do 60 godina bilo je zabranjeno napuštati zemlju zbog ratnog stanja i obveze mobilizacije. No, tri godine kasnije, Zelenskij je donio novu odluku kojom je dozvolio odlazak iz zemlje prije navršene 23. godine života, s nadom da će to povećati broj dobrovoljaca spremnih služiti u vojsci.

Umjesto toga, potez je doveo do obrnutog efekta – tisuće mladih odlučile su iskoristiti priliku i otići u inozemstvo, u trenutku kada su napetosti oko migracija u Europi već visoke.

Nova pravila o regrutaciji i posljedice

Situaciju dodatno komplicira činjenica da je Zelenskij u travnju potpisao zakon kojim se dobna granica za vojni poziv snižava s 27 na 25 godina, kako bi se popunili redovi ukrajinskih oružanih snaga.

Prema podacima Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS) sa sjedištem u Washingtonu, u ratu je do sada poginulo između 60.000 i 100.000 ukrajinskih vojnika, dok Rusija, prema procjenama, svakodnevno gubi oko 1.000 vojnika, ubijenih ili ranjenih na bojišnici, javlja The Telegraph.

Rekordan val odlazaka prema Poljskoj i Njemačkoj

Podaci pokazuju da je od siječnja do kolovoza, kada je nova odluka stupila na snagu, oko 45.300 Ukrajinaca između 18 i 22 godine ušlo u Poljsku. U samo dva mjeseca, taj se broj više nego udvostručio, dosegnuvši 98.500 osoba – što znači da svakog dana zemlju napušta oko 1.600 mladih muškaraca.

U Njemačkoj je broj dolazaka eksplodirao sredinom rujna – s tek 19 tjedno na više od 1.000 mladih Ukrajinaca tjedno. Do listopada je, prema bavarskom portalu BR24, broj porastao na između 1.400 i 1.800 dolazaka tjedno.

Njemački kancelar Friedrich Merz već je najavio pooštravanje imigracijskih politika, dok su političari iz Kršćansko-demokratske unije (CDU) izrazili zabrinutost zbog trenda.

Reakcije u Njemačkoj i Europi

Jurgen Hardt, glasnogovornik CDU-a za vanjsku politiku, izjavio je za Politico:

„Nemamo interesa da mladi Ukrajinci provode vrijeme u Njemačkoj umjesto da brane svoju zemlju. Ukrajina donosi vlastite odluke, ali promjena zakona dovela je do trenda emigracije koji moramo razmotriti.“

Europske vlade prate situaciju s oprezom, dok u samoj Ukrajini raste zabrinutost zbog odlaska generacije koja bi trebala biti temelj obnove zemlje – kako na bojišnici, tako i u budućoj poslijeratnoj obnovi.

Umjesto povratka – egzodus

Zelenskijeva odluka, iako zamišljena kao poticaj dobrovoljnom služenju domovini, za sada je izazvala suprotan učinak. Sve više mladih Ukrajinaca, suočenih s neizvjesnošću rata koji traje već treću godinu, odlučuje potražiti sigurnost i prilike izvan granica svoje domovine.

U trenutku kada Ukrajina pokušava održati moral i stabilnost na fronti, ovaj novi val iseljavanja mogao bi predstavljati još jedan udarac zemlji iscrpljenoj ratom i gubitkom mladosti.