"Ovo sam sve predvidio prije osam mjeseci. Boli me što se s Perišićem dogodilo u mome gradu, mojem igraču"

Ovakav rasplet HNL-a i "troboj" Rijeke, Dinama i Hajduka u borbi za prvaka doslovno do zadnjeg kola, teško bi netko mogao uz sve umijeće tako izrežirati. Uz sve to treba dodati finale domaćeg Kupa između Rijeke i Slaven Belupa.

O burnoj završnici hrvatskog nogometnog prvenstva u Studiju 4 HTV-a kod Petra Vlahova govorili su Edo Pezzi i Đorđe Ivković.

Pezzi je tijekom proljetnog dijela prvenstva tvrdio da Hajduk može biti prvak iako igra ispod svake razine i kvalitete. Koliko god bilo čudno, na kraju bi mogao biti u pravu.

- I ovo sada što se dogodilo pred zadnje kolo dokazuje zašto sam tako govorio, a govorio sam zato jer su se naprosto Rijeka i Dinamo natjecali tko će više Hajduku ponuditi titulu, kao da žele da se to prokletstvo od 20 godina bez titule sruši. Da se ovakvi rezultati namjeste, da bi zadnje kolo odlučivalo, možda i krug u kojem je najbolji Hajduk, onda ćemo imati raritet europskih razmjera. Mi u našem prvenstvu nikad nismo imali prvaka s tako malo bodova, situacija je posebna, a to ukazuje na neke druge stvari o kojima ćemo govoriti kad ne bude utakmica, ali evidentno je da nitko nije u tako blistavoj formi da bi mogao reći 'ja ću dobiti utakmicu'. Možemo očekivati svašta, jedan raritetan kraj, rekao je Pezzi.

Spominjale su se dogovorene utakmice Dinama i Lokomotive, no nakon zadnje utakmice mnogi bi rekli da su se "super dogovorili"...

- Možda su se i dogovorili, ali nema tko to sprovesti u djelo, našalio se Ivković te dodao: - Mi smo kao društvo dosta licemjerni. Često po portalima i medijima čujemo da je društvo korumpirano, a to u nogometu ne bi trebalo biti. Ali ako je tako u društvu, ako je društvo opterećeno tom bolesti, naravno da se mora pojaviti i u nogometu. Ovi posljednji rezultati unatrag mjesec i pol dana pokazuju nešto sasvim drugo. Ako toga ima, onda ima daleko manje od onoga što ljudi insinuiraju, smatra Ivković.

Koliko je važno da se sve utakmice igraju u isto vrijeme?

- Činjenica da je Kustić morao intervenirati da bi svi igrali u isto vrijeme, to je tragično, za administrativce koji u Savezu to vode, gospodin Brezni i društvo znaju vrlo dobro da je utakmica Osijeka i Istre 1961 važna i da su trebali igrati u isto vrijeme. Nema udovoljavanja nikome, ako se tako ide onda nije dobro. Ako se dogovori da zadnje kolo igraju svi u isto vrijeme, onda se tako treba i igrati, kaže Pezzi.

"Gattuso me osvojio srčanošću i poštenjem"

Mnogi sumnjaju da će novi drugoligaš Šibenik na oproštaju od prve lige protiv Hajduka na svom Šubićevcu igrati bez motiva protiv Splićana, a Rijeka i Slaven Belupo objektivno bi dogovorno mogli podijeliti Kup i prvenstvo između sebe.

- Možemo mi nagađati, ali činjenica je da Šibenik neće pustiti Hajduku. Šibenik je u ovom drugom dijelu sezone pokazao da je odlična momčad i žao mi je što napuštaju ligu, ali netko nažalost mora ispasti. Njih su izbacile neke druge stvari unutar samog kluba. Što se tiče Hajduka, slažem se da Gattuso u trenerskom smislu nije donio ono što je trebao donijeti Hajduku, ali sad mi ga je nekako žao. Osvojio me svojom srčanošću i nevjerojatnim ljudskim poštenjem. Naravno da to nije dovoljno kad je nogomet u pitanju. Ali cijela priča dala je Hajduku pravo za nadati se. I ta će utakmica biti sjajna. A što se tiče Rijeke i Belupa, nitko u nijednom sportu na svijetu ne može u deset dana odigrati tri utakmice s istom ekipom, a da to bude riješeno unaprijed, bez obzira na kvalitetu. Tri utakmice istih momčadi u kratkom vremenu, tu će biti svašta... Rijeci će biti iznimno teško, jer ovog trenutka Belupo je za nijansu u nešto boljoj formi. Rijeka će se morati puno pomučiti, kaže Ivković.

Ivan Perišić je čudo, donio je PSV-u titulu, mole ga da ostane, nude mu kapetansku traku, a znamo kako je završio u Hajduku.

- Novinari se ne mogu obogatiti u ovom poslu, ali imate neko zadovoljstvo, a to je zadovoljstvo kad nešto predvidiš i to se dogodi. Ja sam prije osam mjeseci predvidio što će se dogoditi s Perišićem i sto posto se ispunilo, čak i više od toga. Čovjek je napravio čudo u Nizozemskoj, daju mu ugovor na još dvije godine. S njim sam razgovarao samo jednom u prolazu. Ono što on igra je savršenstvo, i zato me još više bolio način na koji je otišao. Mi smo Perišića izgubili, a vidjeli smo što je PSV dobio. PSV-u na jednoj presici nije smetalo kad je u doba krize Perišić izvrijeđao igrače i rekao 'vi se ne zalažete, vi ne igrate, ne trčite...'. Ovdje kad nekome tako nešto kažeš, uzmu te na zub... Boli me što se to s Perišićem dogodilo u mome gradu, mojem igraču, igraču iz ovog podneblja, kaže Pezzi.

Uoči raspleta u HNL-u i Kupu zna se da nitko ništa ne zna.

- Stvarno je sve moguće i to je ono što me strašno veseli. S nestrpljenjem čekam zadnje kolo, zaključio je Ivković.