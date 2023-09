Ovo o automobilima sigurno nikad niste čuli

Temeljita analiza privatnosti podataka 25 velikih proizvođača tehnologije za automobile otkrila je da su automobili "službeno najgora kategorija proizvoda po pitanju privatnosti" koju je Mozilla Foundation ikad analizirala.

Svaka automobilska kompanija koju su analizirali Mozillini sigurnosni stručnjaci pala je na testu ključnih sigurnosnih mjera, prenosi portal Pop Science.

"Zabrinuti smo da bi nas mogli špijunirati naši pametni satovi s pristupom internetu, no automobilske marke potiho su se ušuljale u biznis pretvarajući svoja vozila u moćne strojeve za gutanje podataka", napisali su istraživači Mozille u objavi rezultata ranije ovog tjedan. Zbog toga, upozoravaju istraživači, "vozila koja se hvale najmodernijom tehnologijom" sada imaju "dosad neviđenu moć prisluškivanja, promatranja i prikupljanja informacija o tome što radite i kamo idete u svom automobilu."

Kompanije s užasnim ocjenama uključuju više-manje sve automobilske gigante kojih se možete sjetiti: Ford, Subaru, Jeep, BMW, Hondu, Chevy i Nissan, među ostalima, a Tesla je daleko posljednji na listi. Stručnjaci kažu da gotovo 85 posto proizvođača automobila dijeli podatke o vlasnicima vozila s brokerima i drugim biznisima. Ukupno 19 od 25 kompanija prodaje vaše privatne podatke trećim stranama, a gotovo 55 posto politika privatnosti kompanija dopušta proizvođačima da dijele vaše informacije s vladom i policijom. Za dijeljenje podataka dovoljan je jednostavni zahtjev, a ne sudski nalog.

Ako to nije dovoljno, situaciju pogoršava dodatna jeziva razina. Mozilla tvrdi da najmanje dvije tvrtke – Nissan i Kia – u svojim politkama o privatnosti navode i dvije posebne kategorije, eksplicitno nazvane "seksualna aktivnost" i "seksualni život." Nejasno je kakve točno podatke te kategorije sadrže, no novi automobili često su opremljeni mikrofonima i kamerama. Čak i ako su ti podaci anonimni, ipak bi svatko tko želi kupiti novi automobil na ovo trebao obratiti pozornost.

U emailu poslanom portalu PopScience, glasnogovornik Kie objasnio je: "Privatnost korisnika važna je za Kiu… prikupljanje određenih vrsta informacija s naše strane ovisi o kontekstu u kojem korisnik s nama komunicira," dodavši da "Kia ne prikuplja i nikada nije prikupljala informacije o ‘seksualnom životu’ iz vozila ili od potrošača u kontekstu pružanja usluke Kia Connect."

Stranica o privatnosti tvrtke navodi kako se mogu prikupljati "informacije o rodu ili spolu," kao i "informacije o zdravlju, seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji."

Glasnogovornik Nissana za PopScience kaže kako kompanija slijedi "sve primjenjive zakone i potpuno je transparentna" i dodaje kako “Nissan ne prikuplja niti odaje svjesno informacije potrošača o seksualnoj orijentaciji ili aktivnosti."

"Naša politika privatnosti napisana je iznimno široko kako bi ostala u skladu s federalnim i državnim zakonima, ali i da bi potrošačima i zaposlenicima pružila uvid u kompletnu sliku o privatnosti podataka u Nissanu", rekao je glasnogovornik. "Neki zakoni zahtijevaju od nas da kategoriziramo nenamjerno prikupljanje podataka ili informacija do kojih bi se moglo doći iz drugih podataka poput geolokacije. Što se zaposlenika tiče, neki dobrovoljno podijele informacije poput onih o seksualnoj orijentaciji, no to nije obvezno i mi te podatke ne dijelimo bez pristanka2, prenosi N1.

Ono što je posebno problematično u ovim otkrićima, objašnjava Mozilla, jest činjenica da obični vlasnici automobila ne mogu ništa napraviti po tom pitanju. Svaka posebna provjera 25 proizvođača automobila uključuje i sekciju sa savjetima kako se zaštititi, koji uključuju prijedloge o izbjegavanju aplikacije automobila i ograničavanje dopuštenja na pametnom telefonu.

"Ipak, u usporedbi sa prikupljanjem podataka koje ne možete kontrolirati, svi ti koraci samo su kap u moru", priznaju istraživači. Mozilla Foundation je zbog ovih otkrića pokrenula peticiju kojom od kompanija traži da promijene svoje ogromne programe prikupljanja podataka, prenosi N1.