Ovo morate vidjeti: Evo tko je navijač koji je privukao najviše pozornosti na utakmici, Modrićev potpis je tetovirao na leđa

Na večerašnjoj utakmici Hrvatske i Crne Gore na Maksimiru, uz spektakl na terenu, pažnju mnogih privukao je i jedan poseban navijač s tribina. Goran Pavlović, koji je u Zagreb stigao iz australskog Sydneya, bodrio je Vatrene sa svojom obitelji i prijateljima, ali i s jednim detaljem koji nikoga nije ostavio ravnodušnim.

Tetovaža preko cijelih leđa

Pavlović je preko cijelih leđa istetovirao golemi hrvatski grb uz natpis "Bog i Hrvati", a iznad svega dominira veliki natpis "Croatia". Ispod grba smjestio je kalašnjikov, kao simbol snage i borbe, dok tetovaža u cijelosti izgleda poput zida ponosa posvećenog domovini.

No, ono što njegovu priču čini još posebnijom jest detalj nasred grba – potpis Luke Modrića, koji je Pavlović prethodno dobio osobno, a zatim ga odlučio trajno urezati u kožu. Fotografije na kojima Modrić flomasterom ostavlja potpis na njegovim leđima obišle su društvene mreže, a sada i službeno potvrđuju koliko ova tetovaža za njega znači.

Na Maksimiru se Pavlović pojavio u prepoznatljivoj navijačkoj kombinaciji – kockastoj kapici i dresu Vatrenih. Društvo mu je pravila skupina prijatelja, svi u navijačkom ozračju i hrvatskim bojama. Na fotografijama se vidi kako spremno poziraju za uspomenu, ponosno ističući svoje simbole i ljubav prema domovini.

Poseban trenutak dogodio se kada je skinuo dres i pokazao cijelu tetovažu, izazvavši ovacije među navijačima oko sebe. Njegova tetovaža postala je svojevrsna atrakcija na tribinama, simbol nepokolebljive ljubavi prema domovini, unatoč životu daleko od Hrvatske.

Hrvatski ponos u dalekom Sydneyu

Goran Pavlović i ranije je bio poznat u navijačkim krugovima u Australiji, gdje aktivno prati hrvatske sportske događaje i okuplja zajednicu naših iseljenika. Njegova poruka s Maksimira večeras bila je jasna – ljubav prema Hrvatskoj ne poznaje granice.