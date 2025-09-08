HRVATSKA – CRNA GORA 1-0: Jakić upisao prvijenac, Vatreni imaju igrača više. Pogledajte susret Prosinečkog i Ladića

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras na Maksimiru igra četvrtu utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine protiv Crne Gore. Momčad Zlatka Dalića do sada je ostvarila tri pobjede, a i večeras je na dobrom putu – prvo poluvrijeme završeno je vodstvom 1:0.

Nakon početnog ispitivanja snaga i dominacije Vatrenih u posjedu lopte, prva ozbiljnija prilika stigla je u 21. minuti kada je Jakić ubacio s desne strane za Franju Ivanovića, koji je debitirao u početnom sastavu. Njegov udarac glavom bio je dobar, ali je vratar Petković bio siguran.

Hrvatska nogometna reprezentacija danas od 20:45 igra četvrtu utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026 protiv Crne Gore na Maksimiru. Hrvatska je pobjedama otvorila kvalifikacije, prvo su slavili nad Gibraltarom 7:0, zatim s 5:1 protiv Češke, a rujanski je dio kvalifikacija započet pobjedom od 1:0 protiv Farskih otoka. Rezultat je na poluvremenu 1:0 zahvaljujući golu Jakića iz 35. minute.

Prva je prilika susreta pripala Hrvatskoj, u drugoj je minuti Sučić dodao Perišiću koji je ubacio s lijeve strane za Ivanovića, ali njegov je šut bio blokiran. Potom je u šestoj minuti Crna Gora morala prisilno mijenjati: Vujačić je ostao ležati na terenu, zamijenio ga je Rubežić. U 12. je minuti Perišić probio po lijevoj strani i ubacio za Sučića, no gosti su presjekli Sučićev pokušaj dodavanja.

U 16. je minuti Perišić pokušao iz voleja sa 17 metara, lopta je otišla preko gola. Dvije je minute kasnije Pašalić je poslao loptu prema Perišiću, no potonji je nije stigao. U 21. je minuti Jakić ubacio na Ivanovića koji je s 15 metara pokušao glavom, obranio je Petković. Četiri minute kasnije požutio je Ćaleta-Car zbog igranja rukom. U 26. je minuti Sučić pokušao s ruba šesnaesterca, ali lopta je otišla preko gola.

U 31. je minuti Ivanović je proslijedio do Kramarića, no Rubežić je izbio u korner. Četiri je minute kasnije požutio Bulatović zbog prekršaja na Sučiću. Potom je Hrvatska došla u vodstvo: Jakić je dobio loptu na desnoj strani, sjurio se prema kaznenom prostoru i lijevom pogodio dalji kut gola za vodstvo od 1:0. U 41. je minuti Savić pokušao vratiti loptu vrataru Petkoviću, a pogodio je vlastitu vratnicu, lopta nije završila u mreži. Dvije je minute kasnije Bulatović dobio žuti karton, odnosno isključujući crveni karton. Modrić je izveo slobodni udarac, ali prebacio je sve suigrače i poslao loptu u gol-aut.

U trećoj je minuti trominutne nadoknade Ivanović je dobro povukao, dodao Kramariću, a njegov je pokušaj otišao preko gola pa je Hrvatska na odmor otišla s golom prednosti iz 35. minute.

HRVATSKA: Livaković - Jakić, Šutalo, Ćaleta-Car, Stanišić - Modrić, Sučić - Pašalić, Kramarić, Perišić – Ivanović Klupa: Kotarski, Ivušić, Pongračić, Erlić, Majer, Marco Pašalić, Budimir, Moro, Baturina, Sosa, Fruk, Smolčić CRNA GORA: Petković - Vujačić, Savić, Šipčić - Roganović, Bulatović, Brnović, Camaj - Vukotić, Jovetić - Krstović Klupa: Popović, Dragojević, A. Vukčević, Gjelaj, M. Vukčević, Rubežić, Vuković, Mugoša, Kuč, Adžić, Bakić, Lončar