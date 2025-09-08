Delirij na ulicama uoči utakmice Hrvatke i Crne Gore, evo što smo snimili

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20:45 na Maksimiru dočekuje Crnu Goru u 4. kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Kanadi, SAD-u i Meksiku. Objavljeni su službeni sastavi, a izbornik Zlatko Dalić povukao je potez koji je iznenadio mnoge – u prvih jedanaest uvrstio je Franju Ivanovića, mladog napadača Benfice.

Ivanović je dosad pet puta nastupio za Vatrene, upisao dva gola i asistenciju, ali uvijek ulazeći s klupe. Večeras će prvi put zaigrati od prve minute i to umjesto Ante Budimira, za kojeg se očekivalo da će krenuti od početka. Uz njega, u udarni sastav vraćaju se kapetan Luka Modrić i Ivan Perišić, dok će zadnju liniju pojačati Joško Šutalo i Josip Stanišić.

"Susjedski naboj" i respekt prema protivniku

Izbornik Zlatko Dalić svjestan je da dvoboj s Crnom Gorom nosi poseban kontekst i emociju. – To sigurno donosi dodatni naboj i uvijek je tu dokazivanje. Ne treba to gledati negativno, nego pozitivno. Imamo puni respekt za Crnu Goru i njihovog izbornika. Znamo da dolaze pokušati nam zagorčati život, ali ulazimo u utakmicu oprezni i odgovorni – poručio je Dalić.

Podsjetio je i da Vatreni moraju popraviti dojam nakon blijede predstave protiv Farskih otoka, iako su tom prilikom pretrčali čak 126 kilometara, što je rekord u posljednje tri godine. – Bilo je volje, ali nije bilo dovoljno kvalitete u igri – priznao je izbornik.

Opasnosti iz crnogorskog tabora

Na suprotnoj strani večeras stoji reprezentacija Crne Gore koju vodi Robert Prosinečki. Dalić upozorava da se posebna pažnja mora posvetiti Marku Krstoviću i Vasiliju Vukotiću, koji svojim prodorima mogu stvarati ozbiljne probleme. – Prema naprijed su opasni i moramo biti vrlo pažljivi u igri “jedan na jedan” – rekao je hrvatski strateg.

Crna Gora na Maksimir dolazi s iskusnim Stevanom Jovetićem u vrhu napada, dok obranu predvodi Stefan Savić, dugogodišnji stoper madridskog Atletica.

Povratak iskusnih, očekuje se ofenzivna Hrvatska

Osim povratka Modrića i Perišića, Dalić je najavio i važnu ulogu Stanišića koji se priključio reprezentaciji nakon što je postao otac po drugi put. – Moramo biti ubojitiji i stalno tražiti način da napadnemo protivnika. Imamo kvalitetu i učinit ćemo sve da dobijemo utakmicu – poručio je izbornik.

U konkurenciji se ponovno nalazi i Lovro Majer, koji je prebolio zdravstvene probleme i odradio posljednja dva treninga s momčadi. – Računamo na njega, spreman je i vjerujem da će biti važan adut – rekao je Dalić.

Sve oči uprte u Maksimir

S obzirom na težinu kvalifikacija i činjenicu da se igra protiv susjeda, atmosfera na Maksimiru večeras će sigurno biti nabijena emocijama. Hrvatska u dvoboj ulazi kao favorit, ali Dalić i igrači svjesni su da ih čeka tvrda i zahtjevna utakmica u kojoj će trebati maksimalna koncentracija.

Pobjeda bi Vatrene dodatno približila novom Svjetskom prvenstvu, a gledatelji s nestrpljenjem očekuju kakav će dojam ostaviti novi adut – Franjo Ivanović – u svom prvom startu za nacionalnu vrstu.

U nastavku pogledajte rijeke hrvatskih navijača koje se slijevaju na Maksimir, autora Roka Pavlinušića.