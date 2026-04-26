Ovo mjesto u Hrvatskoj daje 25.000 eura za stanovanje

Zvuk tamburice i pjesma 'Na Mrežnici' najbolje opisuju ono što Duga Resa posljednjih godina pokušava postati – mirna zelena oaza za obiteljski život, ali i grad u kojem je vlastiti dom mladima ponovno dostižan.

Jer život u vlastitim kvadratima ovdje nikad nije bio dostupniji. Grad Duga Resa raspisao je izdašne subvencije za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji i samaca: za gradnju kuće nudi se čak 25 tisuća eura, za adaptaciju stambenog prostora 18 tisuća eura, a za kupnju kuće ili stana 20 tisuća eura.

Jedan od onih koji ozbiljno razmišljaju da svoj život i dom vežu upravo uz Mrežnicu je Danijel Vuga. Iako rodom iz Makedonije, u Dugu Resu dovela ga je ljubav, a zadržati bi ga mogli upravo – novi kvadrati.

„Čuo sam za ovu mjeru od 25.000 eura, tako da mi je dalo za misliti da i sam, obzirom da još godinu dana spadam pod mlade do 45. godine, razmišljam kupiti nekretninu ovdje”, kaže Danijel za RTL.

Njegov kolega iz benda Martin Špehar Dugu Resu poznaje cijeli život. Ovdje je odrastao, a ovdje je odlučio i zasnovati obitelj. Kaže kako se grad posljednjih godina vidljivo mijenja.

„Život je zadnjih desetak godina izuzetno dignut na jednu veću razinu, što se vidi i po raznim događanjima, kulturnim sadržajima i koncertima. Tu ima velike perspektive. Tko hoće raditi, ima posla”, ističe Martin.

Više pogledajte ovdje.