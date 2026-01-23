Ovo mjesto na dalmatinskom otoku je rekorder po cijeni kvadrata, navalili domaći i stranci

Malena Kukljica na otoku Ugljan trenutno drži neslavni rekord kada je riječ o cijenama nekretnina u Zadarska županija. Prema dostupnim podacima, prosječna cijena četvornog metra stana ondje iznosi čak 4.360 eura. Kako navodi HRT, većinu kupaca čine strani državljani koji nekretnine koriste za povremeni boravak tijekom ljeta ili za turističku djelatnost.

Na tržištu se u posljednje vrijeme bilježi veći broj prodaja luksuznih stanova, što je dodatno poguralo prosječnu cijenu kvadrata prema gore. Takve iznose, ističu lokalni izvori, bez većih problema mogu podnijeti kupci iz Slovenije i Njemačke, dok su za većinu domaćih građana oni nedostižni.

Načelnik općine Marin Bosko kao ključne razloge atraktivnosti Kukljice navodi blizinu kopna, dobru trajektnu povezanost te relativnu blizinu zračne luke, što je, kaže, prepoznato među stranim gostima i investitorima.

Osim regularnih kupnji, na području Zadarske županije zabilježeni su i slučajevi sumnjivih transakcija. Policija je reagirala nakon što je utvrđeno da je jedan njemački državljanin putem kupnje nekretnina pokušao legalizirati oko 870 tisuća eura nezakonito stečenog novca. Prema navodima istrage, riječ je o kupnji dviju vrijednih nekretnina na zadarskom području.

Za usporedbu, u Zadar prosječna cijena prodanog stambenog kvadrata iznosi oko 2.400 eura, dok se u oglasima cijene kreću znatno više – od približno 3.200 do 3.700 eura po četvornom metru.