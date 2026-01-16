Ovo je vjerojatno najljepša priča koju ćete pročitati u dugo vremena. Kad pomoć postane prijateljstvo: Jere i Mateo su nerazdvojni i dijele svaki dan

Jere i Mateo, 23-godišnjaci, svakodnevno se druže, odlaze na kavu, u šetnje, na Rivu i na terapije. Jer, Jere je asistent Mateu, mladiću s cerebralnom paralizom. Njihov je svakodnevni život nalik na poznatu francusku filmsku priču. Splićani Mateo i Jere su 23-godišnjaci.

Vršnjaci koji dijele baš svaki dan. Mateo je rođen s cerebralnom paralizom, a Jere je prije dvije godine postao njegov osobni asistent.

Prijateljstvo koje pomiče granice

Oni su, prije svega, prijatelji. Tjedan im je prekratak za sve ono što žele raditi. Prije dvije godine Jere Mladinić slučajno je otkrio posao osobnog asistenta i odlučio da će pomagati svojim vršnjacima.

- Dodijelili su mi jednog momka. Pričali su mi o njemu, da ima cerebralnu paralizu. Ja nisam puno znao tada o tome. Kad je došao, kliknuli smo odmah i tako sam u ove dvije godine naučio o svemu što prije nisam razumio, kaže za HRT Jere Ilon Mladinić.

- Danas je teško naći mladu osobu koja hoće raditi ovaj posao, zato što to nitko ne želi raditi. Jere i ja smo kliknuli, priča Mateo Elez.

Baš svaki dan zajedno

Odlaze svugdje skupa. Mateo kaže da, otkako ima novi kombi s rampom, a Jere vozačku, nema gdje ih nema.

Od treninga juda do šetnje Rivom. Kava na suncu njihova je rutina.

- Ja sam isto čovjek, i meni isto treba da izađem. Izlazak mi puno znači, priča Mateo.

- Mi dobro funkcioniramo, nekad se znamo posvađati, što je normalno, i ja, na kraju dana, ne gledam da je on nešto drugačiji od mene, kaže Jere.

Svaki od njih ima svoje planove i snove.

Mateo se zalaže za bolju pristupačnost osoba s invaliditetom. Jere, potaknut ovim prijateljstvom, studira socijalni rad.

Ali obojica ne preskaču večernje izlaske.

- Izlazimo, volimo sve što vole i mladi. Samo da nismo doma, kažu.