Ovo je "uzdrmalo" gledatelje: Nadareni Kaštelanin Marin Klišmanić postao Marko Vukas u "Divljim pčelama"

Udarna vijest domaćih medija ‘divljala’ je, da parafraziramo naziv RTL-ove hit serije, danima – lik Marka Vukasa u ‘Divljim pčelama’ utjelovio je glumac zagrebačkog HNK-a Marin Klišmanić. Klišmanić je debitirao u 66. epizodi ‘Divljih pčela’ – u ponedjeljak navečer od 20.15 sati na RTL-u! Nezapamćen interes izazvala je informacija o promjeni na setu serije ‘Divlje pčele’. Poput nepreglednih polja obitelji Vukas, nizale su se informacije diljem internetskih zajednica, a pitanje koje je obilježilo prve dane ove godine ono je o sudbini Marka Vukasa. Još je to jedan u nizu dokaza o popularnosti serije i sjajne glumačke ekipe koja utjelovljuje živopisne likove i sudbine determinirane njihovom vremenskom i lokacijskom odrednicom.

Slojeviti Marko Vukas

Jednog od najkompleksnijih likova u ‘Divljim pčelama’ utjelovit će zagrebački glumac kaštelanskih korijena, talentirani Marin Klišmanić. Jedan od glavnih junaka RTL-ovih ‘Divljih pčela’ iznimno je slojevit, a takvim ga ocjenjuje i Marin Klišmanić. Unutarnja ranjivost Marka Vukasa posebno mu je, kaže, zanimljiva.

“Marko je izuzetno slojevit lik. Na prvu može djelovati odbojno zbog svog ponašanja i odluka koje donosi, no iza tih zidova i obrambenih mehanizama krije se dijete koje je ostalo samo i koje nije dobilo dovoljno ljubavi i pažnje. Upravo ta unutarnja ranjivost čini ga zanimljivim. S tom povrijeđenošću se mogu poistovjetiti – svi smo mi, u manjoj ili većoj mjeri, barem jednom bili povrijeđeni. To je emocija iz koje crpim energiju i gradim lik, pokušavajući ga razumjeti, a ne opravdavati”, jasan je glumac zagrebačkog HNK-a i asistent na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu.

Prva velika televizijska uloga

Klišmanić iza sebe ima niz kazališnih uloga, a ovo mu je prva velika televizijska uloga.

“Ovo je nedvojbeno najveća televizijska uloga koju sam dosad dobio. Čini mi se da se sve posložilo u pravom trenutku. Imam osjećaj da sam tek sada zaista spreman za veće zadatke pred kamerama. Da se to dogodilo ranije, dok još nisam bio siguran u svoje vještine i zanat, bilo bi mi znatno teže. Ovako sam u projekt ušao mirnije i s više povjerenja u sebe”, priča Marin.

S Jelenom Perčin, Alenom Šalinovićem i Zijadom Gračićem surađivao je u kazalištu te s njima ima dugogodišnje profesionalno iskustvo pa mu je, kaže, bilo posebno drago sresti ih na setu.

“Ono što me ugodno iznenadilo jest atmosfera već pri prvom dolasku, svi su bili iznimno srdačni i otvoreni. Osjećam se prihvaćeno od samog početka i na tome sam im iskreno zahvalan”, priča Marin.

Pedagogija, mentorstvo i budućnost

Glumačkom pozivu posvećen je u svakom smislu, a tako i pedagoški, naime, radi kao asistent na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu.

“Najviše sam o glumi naučio bivajući asistent. Kao da je asistent most između profesora i studenata. Taj trenutak gdje promatram i shvaćam da zapravo radim iste greške kao i studenti me doveo do saznanja da predavač gotovo jednako znanja u tom procesu dobije kao i student. Tamo radim sa svojom dragom kolegicom i prijateljicom Dorom Ruždjak s kojom je uvijek inspirativno raditi. Započeo sam na scenskom govoru s profesorom Rališem, te s našom divnom glumicom Almom Pricom”, otkrio je glumac.

Zanimljivo, Marin je svojedobno bio mentor kolegama Lidiji Penić-Grgaš, Matku Jukiću i Margariti Mladinić, budući da radi i kao asistent.

“Veliko mi je zadovoljstvo surađivati s nekadašnjim studentima, s Lidijom Penić-Grgaš sam već i prijatelj, dugi niz godina se poznajemo, uvijek mi je drago vidjeti lica koja su mi nekad bili, možemo reći, studenti, a sad su mi kolege. Sretan sam kada vidim da su našli put i da sam im, ako jesam, nešto uspio i prenijeti. To mi je najdraže za čuti i vidjeti”, zaključio je glumac.

Oduvijek je znao točno ono što želi, priča Marin, i tako je tome ostalo do danas.

“Gluma je za mene oduvijek bila opcija. Sjećam se ljudi iz osnovne škole koji mi i danas znaju reći da sam bio jedini koji je još u prvom razredu jasno rekao čime se želi baviti – i da je to danas zaista tako. Ta odluka nije došla niotkuda; gluma je oduvijek bila prisutna negdje u meni, samo je s vremenom postajala sve jasnija”.

Intuicija je bila ispravna, danas Marina Klišmanića nazivaju jednim od najperspektivnijih glumaca njegove generacije, a gledatelji ‘Divljih pčela’ moći će ga gledati od 66. epizode serije. Produkcija RTL-a zahvaljuje glumcu Antoniju Agostiniju na suradnji i obolu koji je dao prilikom portretiranja lika Marka Vukasa u seriji ‘Divlje pčele’ te mu želimo puno sreće u budućim poslovnim i životnim projektima.