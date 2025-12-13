Ovo je sastav Hajduka za Lokomotivu

Nogometaši Lokomotive večeras su domaćini Hajduku u susretu 17. kola SuperSport HNL-a. Utakmica se igra od 17:45 na stadionu u Maksimiru.

Bijeli u ovaj dvoboj ulaze s jasnim ciljem – doći do sva tri boda. Pobjeda bi im jamčila skok na vrh ljestvice ispred Dinama.

Stigli su i početni sastavi:

Lokomotiva: Posavec – Kolinger, Diop, Dajčer – Vešović, Katić, Bošković, Pajač – Krivak, Šitum – Stojaković

Hajduk: Silić – Sigur, Gonzalez, Mlačić, Hrgović – Krovinović, Guillamon – Bamba, Almena, Rebić – Šego