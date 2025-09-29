Ovo je prizor na obroncima Mosora. O čemu se radi?

Na obroncima Mosora sinoć je zasjala posebna svjetlost – upaljen je obris crkve sv. Mihovila, čime je obilježena 30. godišnjica ove jedinstvene tradicije. Stotine svijeća raspoređenih u obliku crkve stvorile su impresivnu sliku vidljivu iz cijele okolice, a cijeli prizor dodatno je naglasila mjesečina nad Mosorom.

Običaj paljenja obrisa crkve sv. Mihovila započeo je početkom devedesetih godina te je s vremenom prerastao u simbol zajedništva i ponosa mještana Dugopolja i okolnih mjesta.

Manifestacija je svake godine privlačila pozornost, a jubilarna, trideseta, posebno je emotivna.