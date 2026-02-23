Close Menu

Ovo je priča o djevojkama koje su rodile prije punoljetnosti: "Idem u osnovnu školu i imam sina. Tek mi je 14 godina"

'Najmlađa nam je majka imala 13 godina'

Sara, tako ćemo je zvati zbog zaštite identiteta, ima četrnaest godina, ponosno za 24sata kaže da će skoro petnaest. U krilu nježno drži svog tromjesečnog sinčića, ljubi mu živahne ručice i smije se. Majka je, iako i sama još uvijek dijete, dijete velikih nevinih, znatiželjnih očiju. Ani je, drugoj djevojci, 17 godina, i majka je dvogodišnje djevojčice koja, dok pričaju, brblja na svom dječjem jeziku, i uživa u pudingu od vanilije.

U Majčinskom domu u Nazorovoj u Zagrebu, gdje se pruža privremeni smještaj trudnicama i majkama s malim djetetom. Trenutačno je tu osam mladih mama, u najvećem broju maloljetnih, i njihovih osam beba. Žive u prizemlju dječjeg doma, gdje mogu ostati dok se školuju. Uče kako biti roditelj, kako brinuti o djetetu, o sebi, o kućanstvu, uče, jednom riječju - život. I same ovdje odrastaju, uz veliku pomoć stručnog osoblja. Neke su, trudne ili s djetetom, stigle iz drugih domova iz cijele Hrvatske, druge pak iz svojih obitelji, u kojima iz različitih razloga nisu mogle ostati.

I Sara i Ana su došle iz svojih obitelji, trudne, s teškim životnim pričama, koje su omele njihovo odrastanje, školovanje... Svoju su trudnoću obje sugovornice 24sata spoznale kasno, kad alternative više nije ni bilo.

- Nisam znala da sam trudna, shvatila sam to tek kad sam već ušla u četvrti mjesec trudnoće. Imala sam teško djetinjstvo u obitelji, priča nam 14-godišnja Sara. Detalje tih tužnih života ne možemo ispričati, kako bi im zaštitili identitet. Sara ide u osnovnu školu, hvali nam se kako je unatrag dva dana "zaradila" tri petice. Kako je biti majka od 14 godina, pitaju je.

'Lijepo nam je ovdje' 

- Dobro, ovdje imam sve što nam treba, i puno toga sam naučila o bebi, o sebi, zdravlju... Lijepo nam je ovdje, govori djevojka lijepih očiju. Ne razmišlja o tome je li zbog djeteta izgubila djetinjstvo, "tako je kako je", sliježe ramenima.

- Idemo dalje, moj dječačić i ja. Volim ga jako, super je beba - zadovoljna i skoro uvijek nasmijana, govori. Je li ih majčinstvo preko noći učinilo zrelijima, pitaju djevojke.

- Svakako! Dobile smo velik zadatak - govori Ana.

- Preko noći su dobile zadatak za odrasle, a i dalje su djeca - nadovezuje se Martina Mladić, psihologinja u Nazorovoj, voditeljica tima koji brine o ovim djevojkama, mladim majkama. Imaju svu podršku koja im treba - medicinske sestre i odgajateljice koje borave s njima ovdje u smjenama, u Nazorovoj je i pedijatrijska ambulanta, sve im je pri ruci. Kad im treba odmor, ili moraju učiti za školu, odgojiteljica preuzima brigu o djeci.

'Najmlađa nam je majka imala 13 godina'

- Dolaze nam majke iz cijele Hrvatske, još kao trudnice, ili iz rodilišta s bebama. Kod nas mogu ostati do godine dana djeteta, ali i duže ako se, na primjer, majka školuje, odnosno u specifičnim okolnostima, jer nam je cilj ne razdvajati majku i dijete ako mama brine o djetetu. Najmlađa nam je majka imala 13 godina, najstarija dosad 44, a osim osiguranog krova nad glavom, ovdje imaju priliku učiti o roditeljstvu, dobiti znanja koja nisu dobila u svojim obiteljima, imaju našu punu podršku za situaciju u kojoj su se našle - priča psihologinja.

Djeca tu žive uz majku, imaju osigurane sve potrebe, kao da su u obitelji, a ukoliko je potrebno, dostupna im je i rana razvojna podrška.

- Od prvog dana ih učimo babyhandling, fizioterapeutica i radna terapeutica ih nauče kako ispravno nositi bebe, prate njihov motorički razvoj. Uz to, uče kuhati, brinuti o kućanstvu, same brinu o svom prostoru i svojim stvarima, dakle, čiste, peru i peglaju svoju odjeću... - pojašnjava psihologinja dok s majkama i njihovim bebama sjedimo u prostranom, lijepom velikom dnevnom boravku, uz koji je i igraonica za djecu, na drugom kraju pak kuhinja, vani igralište, terasa, vrt. Neke su majke u sobi same s djetetom, nekad sobu moraju dijeliti dvije, a i inače moraju funkcionirati kao "cimerice", o svemu se dogovarati, dijeliti dužnosti, međusobno si pomagati.

- Najteže je, priznajem, ujutro ustati za školu, kroz smijeh će 17-godišnja Ana dok trči za svojom zaigranom djevojčicom, i pazi da se ona ne udari. Obje spretno nose svoje bebe, pune nježnosti. Djevojke su novinare 24sata dočekale s tortom koju su same ispekle, i, kažu, bila je to jedna od najboljih domaćih torti koje su u životu probali. Ana kaže da voli kuhati, ali joj je najveća želja ipak postati - automehaničarka.

Nazorova joj je i dom i obitelj

- Zbilja bih to voljela raditi u životu, nadam se da ću i imati priliku. Zaposlit ću se, raditi, sebi i kćerkici osigurati normalan, lijep život, govori djevojka. Majka joj je umrla, oca nema, sama je, Nazorova joj je i dom i obitelj.

- Puno sam ovdje naučila, o svemu, tu sam dvije godine, došla sam u trudnoći, dogodilo se..., kaže Ana. Psihologinja Mladić dodaje kako je djevojka zaista spretna, snalažljiva, brzo uči.

- Potičemo ju na obrazovanje jer vidimo da ima potencijala. Zbog uvjeta odrastanja, pa onda i online nastave, došla je s velikim obrazovnim deficitima, što se trudimo nadoknaditi, napominje.

Trudnoća se ovim djevojkama doista "dogodila", psihologinja Mladić nam kaže kako velika većina maloljetnih majki koje im dolaze ne znaju puno o začeću, kontracepciji, o trudnoći, reproduktivnom zdravlju, cijepljenju...

- Kad nam dođu, jakao puno s njima radimo na osvješćivanju brige o cjelokupnom zdravlju, uče da je ta briga pokazatelj kako će brinuti i o svojoj djeci. Surađujemo s raznim udrugama i ustanovama pa im povremeno organiziramo i predavanja stručnjaka za reproduktivno zdravlje, mogu birati ako žele kontracepciju, tu smo im podrška, naglašava stručnjakinja.

Cijeli članak pročitajte OVJDE.

