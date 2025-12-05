Ovo je presudno za buću brzu cestu prema Omišu: Osigurana sredstva za dovršetak ključne dionice brze ceste Mravince–TTTS

Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku kojom se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture daje prethodna suglasnost za preuzimanje obveza iz državnog proračuna u razdoblju od 2026. do 2028. godine, čime je osigurano financiranje završetka projekta Izgradnja ceste Solin – Stobreč – Dugi Rat – Omiš, dionica: čvor Mravince – čvor TTTS. Ključni dio financijske konstrukcije oslanja se na Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) kroz Program konkurentnost i kohezija 2021.–2027., u okviru kojeg je za prihvatljive troškove predviđeno 78.216.742,15 eura.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 96.012.678,88 eura, dok nepovratne troškove od gotovo 18 milijuna eura snosi prijavitelj, Hrvatske ceste. Ova odluka uklanja posljednju veliku prepreku za urednu dinamiku dovršetka radova, koji su sada financijski pokriveni do kraja.

Tunel Gladnjici – probijen i drugi tunelski kanal

Radovi na terenu napreduju u skladu s planom. Hrvatske ceste potvrdile su da je dovršen proboj lijeve tunelske cijevi tunela Gladnjici, čime je kompletirano probijanje oba tunelska kanala na ovoj dionici. Lijeva cijev probijena je metodom djelomičnog miniranja u stijenskoj masi najzahtjevnije, 5. kategorije. Desna tunelska cijev probijena je u studenom.

Daljnji radovi na tunelu uključuju ugradnju armiranobetonske obloge, izvedbu hidroizolacije, kolničke konstrukcije te opremanje tunelskih sustava sigurnosnom i prometnom opremom — od rasvjete i ventilacije do sustava videonadzora i dojave.

Službene objave Hrvatskih cesta i Strabaga potvrđuju da se paralelno izvode i široki iskopi, formiranje nasipa te gradnja konstrukcija na objektima Karepovac, Vidovača i više manjih potpornih zidova i zaštitnih sustava od buke. Ovo je dio najzahtjevnijeg infrastrukturnog paketa na splitskom području u posljednjih deset godina.

Završetak 2026., puštanje u promet 2027.

Radove na četvrtoj i petoj fazi dionice, dugoj 2,5 kilometara sa spojnim cestama, izvodi STRABAG d.o.o., službeno uveden u posao 17. prosinca 2024. godine. Vrijednost ugovora iznosi 32.728.366,07 eura (bez PDV-a), uz ugovoreni rok izvođenja od 24 mjeseca.

Terenski napredak upućuje na to da bi građevinski radovi mogli biti završeni krajem 2026., nakon čega slijedi tehničko opremanje, ispitivanja i probni rad tunela. Hrvatske ceste najavile su da se planira puštanje u promet tijekom 2027. godine, što bi donijelo značajno rasterećenje sada izrazito opterećene D8 (Jadranske magistrale) i splitskog čvorišta.

Dionica Mravince–TTTS postat će prvi dovršeni segment buduće brze ceste koja bi dugoročno trebala povezati Solin i Omiš u četverotračnoj varijanti, čime se otvara prostor za veliku transformaciju prometa u istočnom dijelu Splita.

Širi značaj za Split i Dalmaciju

Grad Split i županija ističu ovaj projekt kao jedan od najvažnijih prometnih zahvata desetljeća. Ova dionica donijet će novo prometno rasterećenje jer osigurava alternativni pravac za prolaz teretnih i tranzitnih vozila, smanjujući pritisak na Stobreč, Podstranu i gradske ulaze.

U sklopu istog investicijskog ciklusa već su najavljeni sljedeći zahvati — čvor TTTS, nastavak prema Grljevcu i spojne ceste prema budućem rješenju brze ceste Omiš–Split–Trogir. Čekalo se desetljećima, valjda nećemo još koje desetjeće...