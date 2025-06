Ovo je prava "šaka u oko" na Mosoru, građani tvrde da je nastalo brdo građevinskog otpada. Evo cijele priče...

‘Je, tvoje je, privatno je vlasništvo, ali ne možeš usred grada držat ovce!’, to je otprilike, parafrazirano, situacija koja već neko vrijeme traje na južnim obroncima Mosora. Gdje se, na privatnom zemljištu dakle, odlaže građevinski otpad. No, priča je malo složenija od klasične hrvatske, ništa ipak nije samo crno i bijelo, ima dosta nijansi sive…

Na granici između gradova Splita i Omiša, uz samu granicu dvaju mjesnih odbora, već mjesecima niče brežuljak koji je do danas postao i brdašce. Kamioni, tegljači troosovinci svakodnevno dolaze i na golemu parcelu od gotovo 400 tisuća kvadrata iskrcavaju građevinski otpad. Komad je to zemljišta na obroncima Mosora odmah prije mjesta Sitno Gornje, koja pripada Splitu, nekoliko stotina metara prema Dubravi koja se vodi pod susjednim gradom. Cijelo to odlagalište građevinskog otpada, ilegalno, teritorijalno je smješteno na području Omiša, no za njega znaju državne službe, konkretno Državni inspektorat. Koji, čini nam se, gotovo pa jedini nešto poduzima po tom pitanju.

Strahovi mještana Dubrave i Gornjeg/Donjeg Sitnog

Jer o čemu je riječ? Zabrinuti su mještani Dubrave, ali ima ih i s ove druge, splitske strane, zbog stanja na obroncima Mosora. Za početak, kazuju nam naši sugovornici, pitanje je što se sve baca pod krinkom neopasnog građevinskog otpada.

-Mi ne znamo što je sve ispod, jer već mjesecima kamioni donose zemlju i istovaruju je na toj lokaciji. Išli smo pogledati kad nema prometa, makar je makadamski prilaz ograđen čeličnom sajlom, i vidi se da je tijekom vremena tu bilo i drugog građevinskog otpada, betona, šute, cigli… - nisu sretni mještani, da se eufemistički izrazimo.

Prihvaćaju da je u pitanju privatno zemljište, ali smatraju da se ipak ne bi smjelo na ovoj lokaciji koja pripada projektu ekološke mreže Natura 2000, gotovo netaknutu prirodu pretvoriti u deponij otpada! Sve da i jest samo zemlja, ružno izgleda, vidi se u krajoliku sa Zvjezdanog sela, ali i iz Dubrave i Sitnog Gornjeg…

O drugom problemu govori nam predsjednik MO Dubrava Ivan Čotić, nevolji koja je direktno vezana za odlagalište građevinskog otpada.

-Mi se samo možemo nadati da je u pitanju neopasan građevinski otpad, zemlja od iskopa, i da se neće tu ‘sakriti’ neke opasne tvari. Nama su polja odmah preko puta, praktički pored cijelog tog deponija. Međutim, moram skrenuti pažnju na jedan drugi problem koji nastaje kada kamioni prolaze često ovim našim pomalo neuvjetnim cestama. Jesu to prometnice na kojima kamionima nije zabranjeno prolaziti, ali s vremenom nastaju goleme rupe, asfalt pukne pod težinom teretnjaka. Plus što su preuske te ceste, pogotovo ova dionica prema Gatima, i samo je pitanje dana kada će se dogoditi neka nesreća: tuda prolaze djeca, a posljednje vrijeme sve je više organiziranih izleta biciklista, stranci voze bicikle u turama, uživaju u svježem zraku i pogledu, a onda im protutnji kamion! - praktički u jednom dahu nam govori Čotić.

Pokazuje i tragove prethodnih ‘odlaganja otpada’, kako se danas zove bahato bacanje šute, betona i svakojakog građevinskog materijala, uz cestu. Dobar dio toga je već prekrila trava jer su nadležne službe postavile ograde uz cestu pa je pristup onemogućen. Ne zna tko je to bacao u prirodu, nakupilo se godinama, jedna hrpa tu, dvije hrpice tamo, i eto deponija. A sve to odmah preko puta, doslovno, crkvice Svetog Klementa, romaničko-gotičkog sakralnog objekta, crkve u kojoj se pisao i prepisivao ‘Poljički statut’, crkve kojoj najstariji dio datira iz 12 stoljeća…



Tvrtka Dom-Commerce i njihovo objašnjenje

Zato znamo tko je organizator ovog industrijskog bacanja građevinskog otpada u prirodu. Tvrtka Dom-Commerce, poznata i priznata među investitorima pa i konkurencijom, ako hoćete. Svi govore o firmi, kao i da su o vlasnici, obitelj Janković, pošteni i marljivi ljudi.

-Bila je inspekcija, ništa to nije nelegalno. Privatni posjed je u pitanju, istovarujemo zemlju iz iskopa, tupinu, ništa se ne dovozi šta ne bi smjelo. A sad ćemo posaditi voćnjak… - u kratkim crtama nam je kazao jedan član obitelji Janković, no za detalje nas je ipak uputio na šefa.

-Nikakav otpad, nikakva ugroza nije u pitanju. Posadili smo masline… - isto objašnjenje nam je ponudio Anđelko Janković nakon što smo ga pitali o odlagalištu građevinskog otpada u Dubravi.

Kažemo mu kako je istina da je privatno zemljište, no da se ne može baš otpad bacati bilo gdje.

-Jesu li daske otpad? Zemlja? - uzvratio nam je protupitanjem.

-Prema pravilima jesu, neopasni građevinski otpad, ali ipak otpad. - konstatiramo i nastavljamo razgovor.

-Mi ne odlažemo ništa osim zemlje iz iskopa s gradilišta, a oko našeg zemljišta ima desetke deponija smeća. S tim imamo i mi problem, jer nam svako malo netko iz okolnih sela prođe i baci smeće! - pojašnjava naš sugovornik.



Sukob s cestama i obećana sanacija

-Prihvatili su naš prijedlog iz Županije, načelno smo se dogovorili. Mi ćemo financirati sanaciju tih nekoliko kilometara samo kad za to dođe vrijeme, kad njihove službe odluče, a najavljuju da bi to moglo biti ovo ljeto. - pojašnjava Janković o sanaciji ceste.

Zanimljivo, firmi Dom Commerce ‘leđa’ drži šef susjednog mjesnog odbora, Ante Gabrić iz Gornje Sitnog...



Inspekcijski nadzori i (ne)nadležnost institucija

Jer Državni inspektorat je već bio u kontroli. I ne samo to. U rujnu 2024. godine su obavili inspekcijski nadzor te su utvrdili da se na lokaciji ‘nalazi odložena veća hrpa građevinskog otpada od drva (otpaci od rezanja drva, drvo, otpaci dasaka, drvene palete) i drugi otpad, za što je u inspekcijskom postupku utvrđeno da je isto odložio pravni subjekt’.

Izdano je rješenje kojim je naređeno da se taj otpad ukloni i propisno zbrine, ali DIRH je radi odlaganja građevinskog otpada na toj čestici ‘za koje pravni subjekt nema dozvolu sukladno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom’ pokrenuo prekršajni postupak protiv Dom Commerca.

Što se tiče Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, ali i Županije splitsko-dalmatinske, odgovori nadležnih su stigli prilično brzo. No nisu bili posebno sadržajni…

Pročelnica Marija Vuković iz Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu Županije uglavnom je svoj odjel proglasila nenadležnim za većinu pitanja koje smo uputili – ipak, potvrdila nam je da ‘prema evidenciji ovog Upravnog tijela, firma Dom Commerce d.o.o. nije zatražila dozvolu za gospodarenje neopasnim otpadom niti je upisana u očevidnik sakupljača ili oporabitelja otpada’.

Iz nadležnog ministarstva su nam pak potvrdili kako katastarska čestica katastarske općine Sitno koja je u pitanju ‘nije određena za gospodarenje otpadom, a Dom Commerce nije upisan u niti jednu evidenciju/očevidnik niti ima dozvolu za gospodarenje otpadom’.