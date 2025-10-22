Ovo je postala ‘klasična’ prevara: Pripazite da i vi ne ostanete bez 800 eura

Policijski službenici Policijske postaje Knin proveli su kriminalističko istraživanje nad 43-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevare na štetu 20-godišnjaka.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je oštećeni tijekom ožujka 2025. godine, s osumnjičenim 43-godišnjakom sklopio ugovor o kupoprodaji motornog vozila za novčani iznos od 3.800 eura i pritom mu dao avans od 800 eura, dok je preostali novčani iznos po dogovoru s prodavateljem trebao platiti po preuzimanju vozila. Međutim, unatoč višestrukim pokušajima uspostavljanja kontakta s prodavateljem kako bi platio preostali novčani iznos i preuzeo vozilo, osumnjičeni muškarac se nije javljao na pozive 20-godišnjaka, kada je isti shvatio da je prevaren i događaj prijavio policiji.

Zbog sumnje u počinjene kaznenog djela Prijevare, protiv osumnjičenog 43-godišnjak policija će podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.