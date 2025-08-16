Ovo je pismo studenata u Srbiji koje morate pročitati: "Majko, danas su me na prosvjedu krvnički pretukli. Slomili su mi čeljust, a mog prijatelja udarali do besvijesti"

Studenti u blokadi Prometnog fakulteta u Beogradu objavili su pismo te pozivaju građane da ga pročitaju.

„Majko, danas su me na prosvjedu krvnički pretukli. Slomili su mi čeljust, a mog prijatelja su oborili i udarali pendrecima do besvijesti. Prijateljicu su hitno prevezli u Klinički centar – razbili su joj glavu udarcima. Jednom mladiću slomili su rebra. Sve to samo zato što smo stali i rekli da želimo pravdu, želimo državu u kojoj se poštuju prava i sloboda svakog čovjeka. Borit ću se, majko, sa svojim kolegama i sa svima koji žele istinu i pravdu. Vi, majke, naučile ste nas da ne šutimo pred nepravdom, da budemo hrabri, pošteni i da se zauzimamo za svoja prava.

Ali ovo nije samo naša borba. Ovo je borba svih nas koji vjerujemo da Srbija može bolje. Borba za temeljna ljudska prava, za slobodu i poštenje. I svaki put kada izađemo na ulicu, policija nas udara, pritišće i zastrašuje. Ipak, nećemo odustati.

Moramo ustrajati, zbog sebe, zbog tebe, zbog svih nas.

A sada se obraćamo i svima koji misle da mogu ostati neutralni. U ovoj situaciji nema mjesta neutralnosti. Svaki onaj tko šuti zapravo je suučesnik. Ne tražite izgovore za batine koje trpimo. Nema opravdanja za nasilje nad ljudima koji traže svoja prava. Sutra će ovo zlo pokucati na vaša vrata. Tada ćete se moliti i pitati: ‘Zašto baš nama? Zašto smo šutjeli kada je trebalo govoriti?’ Nemojte biti oni koji će jednog dana imati što skrivati. Ustanite sada. Svaka šutnja danas znači novog batinaša“, napisali su studenti.

