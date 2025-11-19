Ovo je obiteljska kuća našeg slavnog skladatelja. Bio je u zatvoru zbog ‘ustaške’ himne, a nekada su vodili kultni restoran u Getu

Iz srca Dalmatinske zagore, s krivudavih putova koji vode prema Vinovu Gornjem u općini Unešić, potječe obitelj Gotovac - jedna od najznačajnijih hrvatskih kulturnih dinastija. Iako je selo skromno i skriveno među kamenjarima, iz njega su potekle osobnosti koje su snažno obilježile glazbu, umjetnost, politiku i javni život Hrvatske.

Obiteljsko nasljeđe proteže se i na druga područja – pjesnik, esejist i političar Vlado Gotovac ostao je zapamćen po svom moralnom integritetu i borbi za slobodu misli. Tu su i Frane Gotovac, arhitekt koji je obilježio modernu dalmatinsku graditeljsku scenu, te Toma Gotovac, avangardni umjetnik i performer čija je pojava zauvijek promijenila poimanje umjetnosti u Hrvatskoj.

Najpoznatiji među njima je pak skladatelj Jakov Gotovac, autor opere Ero s onoga svijeta, najizvođenijeg hrvatskog glazbenog djela. Njegov sin Pero Gotovac, također ugledni kompozitor, bio je u braku s redateljicom Mani Gotovac, prvom intendanticom HNK u Splitu i Rijeci.

Tragom obiteljskih korijena u Vinovu Gornjem

Posjetili smo obiteljsku kuću Jakova Gotovca u Vinovu Gornjem, odnosno rodnu kuću njegova oca Petra. Dočekali su nas neki članovi obitelji i otvorili vrata prošlosti koja započinje s Markom Gotovcem, Jakovljevim didom.

Na zidovima vise stare obiteljske fotografije, a svaki kutak čuva trag nekog davnog vremena. Kuća danas izgleda gotovo poput malog muzeja.

Kuću koju smo posjetili sagradio je Perin otac, Marko. S obzirom da je bio vješt u obradi kamena, napravio je ognjište što je u ono vrijeme bila prava rijetkost u Zagori. Osim Petra, imao je još trojicu sinova kojima je sagradio ovu kuću, poznatu kao Markićeva kula.

Kažu nam, Petar Gotovac je oženio Ivanu Čezu. Imali su sina Jakova, koji je postao značajan za hrvatsku glazbenu kulturu te dvije kćeri Josipu i Maricu.

Petar je bio zaposlen u poreznoj upravi zadužen za suzbijanje šverca duhanom od Knina pa sve do Dalmacije. Njegov sin Jakov, prvi je Hrvat koji je ponio slavu prezimena Gotovac u Hrvatskoj i svijetu kao priznati skladatelj, zborovođa, dirigent i pedagog. Naši izvor nam kažu kako je Pero u Splitu držao jedan od kultnih restoranu u Getu, a kasnije ga je vodio i Jakov.

Oženio je Katju Mitrović s kojom je dobio sina kojem je dao ime po svom ocu, Pero. Uz njega su imali i dvije kćeri, Miravu i Ranku. Jakov Gotovac rodio se u Splitu u Dominisivoj ulici, završava glazbenu izobrazbu u Zagrebu, u klasi Antuna Dobranića, nakon studija se vraća u Split. Njegov život je opisao Josip Gotovac u knjizi 'Gotovci, njihovi korijeni i ogranci'.

Karijeru je započeo u Šibeniku, gdje je organizirao orkestralnu i zborsku sekciju filharmonijskog društva. Od dvadesetih do pedesetih godina djelovao je kao operni dirigent u Zagrebu te vodio pjevačka društva Mladost, Mladost-Balkan, Jug i druga. Malo je poznato da je jednu i pol mjesec proveo u zatvoru pod optužbom da je skladao “ustašku” himnu, iako je riječ bila tek o harmonizaciji Runjaninove Lijepe naše, čija je verzija na kraju postala službena.

Bio je član Hrvatskog narodnog kazališta, a za člana HAZU-a izabran je tek 1977. godine. Inspiraciju je često nalazio u narodnim motivima. Njegova rana djela uključuju Koledu, Simfonijsko kolo te glazbu za Dubravku i Moranu. Vrhunac stvaralaštva svakako je Ero s onoga svijeta, izvođen na desetak jezika i više od stotinu pozornica diljem svijeta.

A ovo djelo kako svijetu, ostavio je u nasljedstvo i svojim Gotovcima pa se tako nerijetko može vidjeti kako na svadbama nastupaju KUD-ovi koji izvode inserte iz poznate spomenute opere kao iznenađenje i poklon mladencima.

Po ovom velikanu, ime je dobila i osnovna škola u Unešiću.

Glazba kroz generacije: Pero Gotovac

Da jabuka ne pada daleko od stabla, dokazao je njegov sin Pero, istaknuti skladatelj, dirigent i producent. Ženio se dva puta, prvi put s Mani Birimišom, jednom od najpoznatijih i najutjecajnijih kazališnih redateljica i intendantica u Hrvatskoj, koja je ostavila dubok trag na kazališnoj sceni.

Nakon razvoda Mani je zadržala prezime Gotovac jer je, kako je govorila, bila ponosna na obitelj i željela da ona i kći imaju isto prezime. Mani i Pero su dobili kćer Katju koja se također udavala dva puta. U drugom braku, Pero je oženio Ljerku Marković.

Poslije završenog studija na glazbenoj akademiji, radio je u Diskografskoj kući Jugoton, današnjoj Croatia Records. Aranžer je mnogih skladbi i autor mnogih uspješnih šansona. Ipak, najpoznatiji je po tome što su njegovom glazbom popraćene naše dvije kultne serije: Naše malo misto i Velo misto. Dobitnik je više nagrada i priznanja.

Generacije Gotovaca ostavile su velika djela koja i danas žive danas žive u knjigama, kazalištima, koncertnim dvoranama, na malim ekranima, a zapravo iza svega stoji dom, korijeni i tradicija u što smo se sami uvjerili dolaskom u kamenu kuću u malom selu Dalmatinske zagore.