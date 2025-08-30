Ovo je najvažnije pravilo koje roditelji moraju postaviti bakama i djedovima

Suočiti se s vlastitim roditeljima i reći im da griješe jedna je od najneugodnijih zadaća koje čekaju mlade mame i tate. Ipak, prema pedagoginji i autorici bestselera Kako odgajati uspješne ljude, Esther Wojcicki, upravo je jasno postavljanje granica ključno da bi se izbjegli nesporazumi i trajne napetosti u obitelji, prenosi CNBC.

Zašto dolazi do sukoba

Kako objašnjava Wojcicki, bake i djedovi često nesvjesno narušavaju autoritet vlastite djece, vjerujući da njihovo ponašanje ne može naškoditi. “Teško im je prihvatiti da su njihova djeca odrasla i sposobna donositi odluke. Zato ponekad rade stvari koje im se čine normalnima, a zapravo zadiru u roditeljske granice”, kaže ova pedagoginja i baka desetero unučadi.

Preporučuje da roditelji granice postave vrlo rano, dok je dijete još malo, jer se tako može mirno razgovarati o pravilima prije nego što dođe do sukoba.

Pravilo broj jedan: Bez tajni

Najvažnije pravilo, ističe Wojcicki, glasi – nikakve tajne između unuka i baka ili djedova. Naizgled bezazlene sitnice poput kasnijeg odlaska u krevet, dodatnog kolača ili dogovorene šale, ako se skrivaju od roditelja, šalju poruku da nije problem lagati i skrivati istinu.

“Takva praksa podučava djecu da nije važno reći roditeljima sve, a time se narušava povjerenje”, upozorava Wojcicki i dodaje da upravo povjerenje čini temelj zdravog odnosa između djece i roditelja.

Dječja psihijatrica Judith Joseph slaže se s tim, napominjući da djeca doživljavaju bake i djedove kao autoritet, pa i male „tajne“ mogu utjecati na njihovu percepciju iskrenosti.

Još ozbiljnija opasnost krije se u tome što dijete naviknuto skrivati sitnice možda neće prijaviti ni ozbiljne probleme, uključujući zlostavljanje. “To može biti vrlo opasan presedan”, kaže Wojcicki.

Ostala područja sukoba

Osim pitanja tajni, nesuglasice se najčešće javljaju oko prehrane, odjeće, rasporeda spavanja, pa i darova. Wojcicki priznaje da je i sama često donosila unucima poklone koje njezina djeca nisu odobravala: “Morali su mi reći da prestanem. Bilo mi je neugodno, ali shvatila sam da su oni u pravu.”

Što ako se pravila krše?

Ako bake i djedovi uporno ignoriraju roditeljske odluke, stručnjakinja savjetuje da se kontakti s djecom ograniče sve dok se ne pokaže više poštovanja. Iako je takav korak težak, u većini slučajeva otvoren razgovor i jasno definirana pravila mogu spriječiti trajne raskole.

“Najvažnije je ne prekinuti komunikaciju. Kad se razgovor izgubi, onda je zaista kasno”, zaključuje Wojcicki.