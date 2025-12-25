Close Menu

Ovo je najgore meso koje možete pojesti. Hrvati ga obožavaju

Evo koje vrste mesa nisu dobar izbor

Meso je na jelovnicima mnogih svakodnevica, no pitanje je koje vrste doista koriste zdravlju, a koje bi trebalo svesti na minimum. O toj je temi govorio gastroenterolog Vojislav Perišić gostujući u programu Prva televizija.

Prema njegovim riječima, umjerena konzumacija mesa može biti dio uravnotežene prehrane.
„Za ručak bi svaki dan trebalo pojesti manju porciju mesa, a alternativa može biti i soja, za one koji je vole. U Sjedinjenim Američkim Državama najčešće se kupuje govedina, a ne teletina ili junetina. Razlog je jednostavan – tamnocrvena boja mesa upućuje na visok udio željeza, a gdje ima željeza, ima i cinka“, objasnio je Perišić.

Koje vrste mesa nisu dobar izbor?

Iako je meso važan izvor proteina, nisu svi njegovi oblici jednako povoljni za zdravlje. Masniji komadi i prerađevine mogu pridonijeti porastu lošeg (LDL) kolesterola, što povećava rizik od začepljenja krvnih žila i bolesti srca. Posebno problematične, upozoravaju stručnjaci, su kobasice, koje se u Hrvatskoj konzumiraju u velikim količinama.

Nutricionisti izdvajaju nekoliko vrsta mesa čiju bi konzumaciju trebalo ograničiti:

Janjetina

Iako je čest izbor na svečanim stolovima, janjetina spada među masnije vrste mesa. Porcija od oko 115 grama sadrži približno 11 grama zasićenih masti, dok plećka i kotleti imaju nešto manje, ali i dalje značajan udio masti. Osobama s povišenim kolesterolom ili obiteljskom poviješću srčanih bolesti savjetuje se konzumacija najviše jednom tjedno, a u nekim slučajevima i potpuno izbjegavanje.

Svinjska rebra

Porcija svinjskih rebara iste težine može sadržavati i do 13 grama zasićenih masti. Uz to, često se ističe da brza probava kod svinja pogoduje nakupljanju toksina u masnom tkivu, koje se kasnije unosi u organizam konzumacijom takvog mesa.

Kobasice

Prerađeni mesni proizvodi redovito se nalaze na listama nezdravih namirnica. Sušene kobasice u porciji od 50 grama sadrže oko šest grama zasićenih masti te između 350 i 500 miligrama natrija, što dodatno opterećuje kardiovaskularni sustav.

Odrezak

Masniji komadi crvenog mesa, poput ribeye odreska, sadrže oko 11 grama zasićenih i jedan gram trans masti po porciji od 115 grama. Čak i filet mignon ima oko 10 grama zasićenih masti po istoj količini.

Iako crveno meso osigurava važne nutrijente poput proteina i željeza, pretjerivanje – osobito s masnim dijelovima – može imati negativne posljedice. Liječnica Kezia Joy upozorava da učestala konzumacija masnih komada crvenog mesa može potaknuti upalne procese u tijelu i pridonijeti povećanju tjelesne mase.

