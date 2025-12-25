Ovo je najgore meso koje možete pojesti. Hrvati ga obožavaju

Meso je na jelovnicima mnogih svakodnevica, no pitanje je koje vrste doista koriste zdravlju, a koje bi trebalo svesti na minimum. O toj je temi govorio gastroenterolog Vojislav Perišić gostujući u programu Prva televizija.

Prema njegovim riječima, umjerena konzumacija mesa može biti dio uravnotežene prehrane.

„Za ručak bi svaki dan trebalo pojesti manju porciju mesa, a alternativa može biti i soja, za one koji je vole. U Sjedinjenim Američkim Državama najčešće se kupuje govedina, a ne teletina ili junetina. Razlog je jednostavan – tamnocrvena boja mesa upućuje na visok udio željeza, a gdje ima željeza, ima i cinka“, objasnio je Perišić.

Koje vrste mesa nisu dobar izbor?

Iako je meso važan izvor proteina, nisu svi njegovi oblici jednako povoljni za zdravlje. Masniji komadi i prerađevine mogu pridonijeti porastu lošeg (LDL) kolesterola, što povećava rizik od začepljenja krvnih žila i bolesti srca. Posebno problematične, upozoravaju stručnjaci, su kobasice, koje se u Hrvatskoj konzumiraju u velikim količinama.

Nutricionisti izdvajaju nekoliko vrsta mesa čiju bi konzumaciju trebalo ograničiti:

Janjetina

Iako je čest izbor na svečanim stolovima, janjetina spada među masnije vrste mesa. Porcija od oko 115 grama sadrži približno 11 grama zasićenih masti, dok plećka i kotleti imaju nešto manje, ali i dalje značajan udio masti. Osobama s povišenim kolesterolom ili obiteljskom poviješću srčanih bolesti savjetuje se konzumacija najviše jednom tjedno, a u nekim slučajevima i potpuno izbjegavanje.

Svinjska rebra

Porcija svinjskih rebara iste težine može sadržavati i do 13 grama zasićenih masti. Uz to, često se ističe da brza probava kod svinja pogoduje nakupljanju toksina u masnom tkivu, koje se kasnije unosi u organizam konzumacijom takvog mesa.

Kobasice

Prerađeni mesni proizvodi redovito se nalaze na listama nezdravih namirnica. Sušene kobasice u porciji od 50 grama sadrže oko šest grama zasićenih masti te između 350 i 500 miligrama natrija, što dodatno opterećuje kardiovaskularni sustav.

Odrezak

Masniji komadi crvenog mesa, poput ribeye odreska, sadrže oko 11 grama zasićenih i jedan gram trans masti po porciji od 115 grama. Čak i filet mignon ima oko 10 grama zasićenih masti po istoj količini.

Iako crveno meso osigurava važne nutrijente poput proteina i željeza, pretjerivanje – osobito s masnim dijelovima – može imati negativne posljedice. Liječnica Kezia Joy upozorava da učestala konzumacija masnih komada crvenog mesa može potaknuti upalne procese u tijelu i pridonijeti povećanju tjelesne mase.