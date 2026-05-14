Ovo je Matea, djevojka koja je napala stranog turista: Iza nje i ranije prijetnje te incident s nožem

Za 20-godišnju Mateu O. koja je osumnjičena za premlaćivanje filipinskog turista u centru Zagreba tužiteljstvo traži istražni zatvor. Smatraju da bi mogla ponoviti kazneno djelo, budući da je i turista premlatila dok je imala mjeru opreza zbog ranijeg incidenta, piše Index.
Djevojka u centru Zagreba brutalno prebila Filipinca: "Je** ti, koga ćeš ti udarati?"
Doznajemo da se nedavno okomila na djevojku koju je zatekla sa svojim dečkom. U nasilnom ispadu koji je uslijedio prijetila je toj curi, te je čak dohvatila i nož.
"Treninga u šakama ima": Tko je cura koja je pretukla stranca?
Branila se šutnjom
Index doznaje da se nakon uhićenja branila šutnjom, odnosno nije objasnila zašto je pretukla Filipinca na ulici.
Tužiteljstvo tvrdi da se napad dogodio bez povoda, a Filipinac u incidentu nije zadobio teže ozljede.
Nije se mogla sjetiti gdje radi
Podsjetimo, kako smo jučer javili Matea O. nije u Zagrebu bila uredno prijavljena. Tijekom ispitivanja izjavila je da radi u kafiću, no nije se mogla sjetiti imena. Ranije se, kako smo doznali iz javno objavljenih podataka o njoj, u rodnom Međimurju bavila nogometom, dok je prije pet godina trenirala i MMA. Zbog toga je, kako je vidljivo na snimci, filipinskom turistu zadavala dosta precizne udarce, te ga i jednostavno oborila na tlo.
Ročište za odluku o istražnom zatvoru očekuje se iza podneva.
Snimka napada koji se dogodio 2. svibnja proširila se društvenim mrežama, nakon čega je policija pokrenula intenzivno traganje za osumnjičenom.
