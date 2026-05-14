Ovo je Matea, djevojka koja je napala stranog turista: Iza nje i ranije prijetnje te incident s nožem

Za 20-godišnju Mateu O. koja je osumnjičena za premlaćivanje filipinskog turista u centru Zagreba tužiteljstvo traži istražni zatvor. Smatraju da bi mogla ponoviti kazneno djelo, budući da je i turista premlatila dok je imala mjeru opreza zbog ranijeg incidenta, piše Index.

Doznajemo da se nedavno okomila na djevojku koju je zatekla sa svojim dečkom. U nasilnom ispadu koji je uslijedio prijetila je toj curi, te je čak dohvatila i nož.

Branila se šutnjom

Index doznaje da se nakon uhićenja branila šutnjom, odnosno nije objasnila zašto je pretukla Filipinca na ulici.

Tužiteljstvo tvrdi da se napad dogodio bez povoda, a Filipinac u incidentu nije zadobio teže ozljede.

Nije se mogla sjetiti gdje radi

Podsjetimo, kako smo jučer javili Matea O. nije u Zagrebu bila uredno prijavljena. Tijekom ispitivanja izjavila je da radi u kafiću, no nije se mogla sjetiti imena. Ranije se, kako smo doznali iz javno objavljenih podataka o njoj, u rodnom Međimurju bavila nogometom, dok je prije pet godina trenirala i MMA. Zbog toga je, kako je vidljivo na snimci, filipinskom turistu zadavala dosta precizne udarce, te ga i jednostavno oborila na tlo.

Ročište za odluku o istražnom zatvoru očekuje se iza podneva.

Snimka napada koji se dogodio 2. svibnja proširila se društvenim mrežama, nakon čega je policija pokrenula intenzivno traganje za osumnjičenom.

