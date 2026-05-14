I ova će škola uskoro prijeći na jednosmjensku nastavu! Počeli radovi na velikom projektu vrijednom više od 9 milijuna eura

U Segetu Donjem danas je svečano obilježen početak realizacije projekta „Rekonstrukcija i dogradnja građevine Osnovne škole kralja Zvonimira u Segetu Donjem“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Riječ je o jednom od ključnih projekata ulaganja u obrazovnu infrastrukturu na području Splitsko-dalmatinske županije, kojim će se osigurati uvjeti za jednosmjensku nastavu i provođenje cjelodnevne škole.

Nositelj projekta je Splitsko-dalmatinska županija, partneri su Osnovna škola kralja Zvonimira Seget Donji i Općina Seget, a ukupna vrijednost projekta iznosi 9.012.846,79 eura. Od toga je 6.283.341,70 eura osigurano iz bespovratnih sredstava, dok vlastita sredstva Splitsko-dalmatinske županije iznose 2.729.505,09 eura.

Projektom je predviđena rekonstrukcija i dogradnja škole s novih 13 učionica, čime će škola dobiti kapacitet za ukupno 233 nova učenika prema procjenama Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za školsku godinu 2026./2027. Uz školu će se dograditi i jednodijelna školska sportska dvorana s pratećim sadržajima koja će, osim učenicima, biti dostupna i građanima, sportskim klubovima te rekreativcima.

Župan Blaženko Boban istaknuo je kako je riječ o petom polaganju kamena temeljca za izgradnju i rekonstrukciju škola i sportskih dvorana na području Splitsko-dalmatinske županije.

„Ovim projektom kapacitet škole gotovo će se utrostručiti, a učenicima omogućiti jednosmjenska nastava. Uz školu će se rekonstruirati i sportska dvorana koja će u poslijepodnevnim satima biti na raspolaganju građanima, sportskim klubovima i svima koji se žele baviti sportom“, rekao je Boban.

Naglasio je kako Splitsko-dalmatinska županija trenutno ima 25 suglasnosti za projekte i 15 potpisanih ugovora u okviru programa Ministarstva znanosti i obrazovanja za uvođenje jednosmjenske nastave, ukupne vrijednosti čak 336 milijuna eura. Posebno je zahvalio Općini Seget, ravnatelju škole, nastavnicima i školskom osoblju na organizaciji nastave tijekom izvođenja radova, budući da su učenici privremeno izmješteni u Prapatnicu i Bristivicu.

Ravnatelj OŠ kralja Zvonimira Dominik Matković zahvalio je Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, Splitsko-dalmatinskoj županiji i Općini Seget na dugogodišnjoj podršci i suradnji koja je omogućila realizaciju projekta.

„Ovo je jedan od prvih projekata na našem području uključen u novi program Europske unije kroz koji se u naše mjesto ulaže više od devet milijuna eura. Kroz sve izmjene i dopune dokumentacije činili smo sve da projekt dođe do realizacije, a danas konačno svjedočimo početku radova“, rekao je Matković.

Načelnik Općine Seget Ivo Sorić naglasio je kako je dogradnja škole i izgradnja sportske dvorane jedan od najvažnijih strateških projekata za Općinu Seget.

„Škola koja danas ima šest učionica prerast će u objekt gotovo tri puta veći sa sedamnaest učionica, čime ćemo omogućiti jednosmjensku nastavu i znatno olakšati svakodnevni život roditeljima i djeci. Ovo neće biti samo mjesto obrazovanja nego i središte društvenog života naše zajednice“, rekao je Sorić.

Dodao je kako ulaganja u školsku i predškolsku infrastrukturu imaju ključnu demografsku važnost jer stvaraju kvalitetne uvjete za ostanak i dolazak mladih obitelji na područje općine Seget.

Svečanosti su nazočili i pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu Splitsko-dalmatinske županije Tomislav Đonlić te Momir Karin, ravnatelj Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, koji su istaknuli važnost kontinuiranog ulaganja u obrazovnu infrastrukturu i stvaranja kvalitetnijih uvjeta za učenike i nastavnike.