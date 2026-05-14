U splitski zatvor doveden 32-godišnjak

Policijski službenici Policijske postaje Trogir su 13. svibnja 2026. godine oko 1 sat u Vinišću zaustavili 32-godišnjeg vozača osobnog automobila. Provedenim postupanjem utvrđeno je da je upravljao vozilom iako mu je vozačka dozvola prethodno ukinuta i oduzeta, odnosno prije ponovnog stjecanja prava na upravljanje vozilom.

Također je odbio podvrgnuti se ispitivanju prisutnosti droga i lijekova u organizmu, a kod sebe nije imao osobnu iskaznicu niti drugi dokument za utvrđivanje identiteta. S obzirom na to da je riječ o ponavljaču prometnih prekršaja, policijski službenici su mu privremeno oduzeli vozilo kojim je ponovno počinio prekršaje.

Uhićen je i doveden nadležnom sudu. U optužnom prijedlogu policija je predložila određivanje zadržavanja u trajanju od 15 dana zbog bojazni od ponavljanja prekršaja, imajući u vidu da je i ranije evidentiran kao počinitelj najtežih prometnih prekršaja.

Policija je također predložila kaznu zatvora od 30 dana za upravljanje vozilom prije ponovnog stjecanja prava na upravljanje, kaznu zatvora od 30 dana za odbijanje testiranja na droge te novčanu kaznu od 30 eura za neposjedovanje osobne iskaznice. Uz to je predloženo izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 12 mjeseci, kao i trajno oduzimanje osobnog automobila.

Općinski prekršajni sud u Splitu odredio mu je zadržavanje u trajanju od devet dana, nakon čega je predan u zatvor, dok će konačna odluka o kazni za počinjene prekršaje biti donesena naknadno.