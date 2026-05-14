Grupa 058 objavila novi singl "Sama": Pjesma o vraćanju sebi nakon lošeg odnosa

Grupa 058 predstavila je novi singl pod nazivom "Sama", pjesmu koja donosi emotivnu priču o izlasku iz lošeg odnosa i ponovnom pronalasku vlastite vrijednosti. Novi singl već se može poslušati na svim digitalnim servisima i radijskim postajama. Autor glazbe je Branko Mamut, dok stihove potpisuje Ivana Pinčić, autorski dvojac koji je do sada napisao najveći broj pjesama za 058.

"Pjesma govori o vraćanju sebi"

"Pjesma govori o vraćanju sebi nakon izlaska iz lošeg odnosa. Ponekad nas emocionalna istrošenost osvijesti koliko zapravo sami vrijedimo", kazala je autorica stihova Ivana Pinčić, koja se u ovoj pjesmi prvi put pojavljuje u ulozi glavnog vokala. Ivana Pinčić profesorica je hrvatskog i engleskog jezika, a svoj je glazbeni put gradila kroz Prokulturu, klapu Štorija te kao solistica. Publika je pamti i po višestrukim nagradama na večerima francuske šansone.

Provjerena glazbena ekipa

Spiritus movens grupe, Branko Mamut, i ovaj je put okupio provjerenu ekipu glazbenika. Na pjesmi su sudjelovali Ivica Mihanović na bas gitari i pratećim vokalima, Goran Grgurev na bubnjevima te Ivan Cinotti kao instrumentalist, aranžer i producent. Važno je istaknuti kako je Mamut i ovim singlom ostao dosljedan prepoznatljivom glazbenom stilu grupe 058.

Najava ljetne turneje

Novim singlom "Sama" grupa 058 najavljuje i ljetnu turneju, na kojoj će im se kao član grupe pridružiti Predrag Lovrinčević Lovre na usnoj harmonici i vokalu.

Pjesma "Sama" snimana je u Extra Music Studiju, a dostupna je na svim digitalnim servisima.

Glazba: Branko Mamut

Stihovi: Ivana Pinčić

Aranžman: Ivan Cinotti

Producent: Ivan Cinotti

Studio: Extra Music Studio