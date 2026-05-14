NESREĆA U SPLITU Dvije osobe prevezene u bolnicu nakon sudara automobila i motocikla

Danas oko 13:50 sati zaprimljena je dojava o prometnoj nesreći u kojoj su sudjelovali osobno vozilo i motocikl, javila nam je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Prema prvim informacijama, dvije osobe su nakon sudara prevezene u bolnicu. U trenutku pružanja pomoći bile su pri svijesti, no točna kvalifikacija njihovih ozljeda zasad nije poznata.

Na mjestu događaja policija provodi očevid, nakon kojega će biti poznato više detalja o okolnostima ove prometne nesreće.