NESREĆA U SPLITU Dvije osobe prevezene u bolnicu nakon sudara automobila i motocikla

Danas oko 13:50 sati zaprimljena je dojava o prometnoj nesreći u kojoj su sudjelovali osobno vozilo i motocikl, javila nam je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.
Prema prvim informacijama, dvije osobe su nakon sudara prevezene u bolnicu. U trenutku pružanja pomoći bile su pri svijesti, no točna kvalifikacija njihovih ozljeda zasad nije poznata.
Na mjestu događaja policija provodi očevid, nakon kojega će biti poznato više detalja o okolnostima ove prometne nesreće.
