Ovako izgleda stadion s kojeg su Livaji odjekivale sramotne poruke nakon finala Kupa…

Osječki vatrogasci objavili su fotografije koje prikazuju stanje Opus Arene nakon odigranog finala Hrvatskog nogometnog kupa.

Na stadionu su nakon utakmice uočena oštećenja nastala uslijed korištenja pirotehničkih sredstava, uključujući tragove na travnjaku, zaštitnim mrežama te pojedinim sjedalima.

Utakmica je odigrana uz pojačane sigurnosne mjere, a nakon završetka susreta provedena je kontrola stadiona kojom je utvrđena nastala šteta.

Međutim, finalni dvoboj obilježili su i ružni navijački ispadi. Uoči i tijekom utakmice s tribina se moglo čuti skandiranje „Umri Livaja”, upućeno Marku Livaji, jednom od najboljih igrača Hajduka. Poruke su izazvale osude u javnosti jer prelaze granice sportskog rivalstva i fer navijanja