Muć otkrio velike planove: Povodom Dana općine stižu sjajne vijesti koje mijenjaju budućnost mjesta

Povodom Dana Općine Muć i blagdana Uzašašća Gospodinova 14. svibnja održana je svečana sjednica kojoj su nazočili načelnici susjednih općina Klis, Dicmo, Lećevica, Dugopolje, Ružić, kao i ravnatelji škola i vrtića te brojni uzvanici i predstavnici institucija. Među uzvanicima bili su i dožupan Splitsko-dalmatinske županije Ante Šošić te ravnatelj Županijske uprave za ceste Splitsko-dalmatinske županije Petar Škorić, kojima je posebno zahvaljeno na dolasku i podršci.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U prigodnom obraćanju načelnika Općine Muć gosp. Mate Bebića te predsjednice općinskog vijeća gđe. Jelene Grgić istaknuto je kako Dan općine predstavlja priliku za zajedništvo, osvrt na ostvarene projekte i planove za budućnost.

Naglašeno je kako je protekla godina bila radna i dinamična, a fokus Općine ostao je na ravnomjernom razvoju svih naselja. Između brojnih projekata koji su planirani, spomenuti su oni koji su odrađeni - završetak izgradnje reciklažnog dvorišta, ulaganja u komunalno poduzeće Muć kroz nabavu specijalnih vozila i opreme te početak rekonstrukcije Sportskog centra Radača, čiji se završetak očekuje početkom srpnja. U tijeku je i izrada projektne dokumentacije za nogostup u Gornjem Muću te kuće za ispraćaj u Ogorju. U suradnji sa Županijskom upravom za ceste pokrenut je postupak rekonstrukcije županijske ceste kroz Neorić, dok je s Hrvatskim vodama i Vodovodom i kanalizacijama Split raspisan natječaj za izgradnju vodovodne mreže za Donje Ogorje i dio Pribuda.

Posebno je naglašeno kako su svi realizirani i planirani projekti ulaganje u budućnost i stvaranje kvalitetnijih uvjeta za ostanak mladih obitelji u općini.

Na kraju sjednice upućena je zahvala svim stanovnicima, Općinskom vijeću i zaposlenicima općinske uprave na suradnji i doprinosu razvoju zajednice, uz poruku kako Općinu Muć i dalje očekuje nastavak ulaganja, razvoja i zajedničkog rada za dobrobit svih mještana.