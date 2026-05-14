Monstrum iz BiH koji je ubio suprugu i dijete osuđen na 45 godina zatvora

Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, kojom je Emir Selimović proglašen krivim za ubojstvo supruge Inele Selimović i njihovog maloljetnog sina, potvrđena je odlukom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, čime je postala pravomoćna, piše Klix.ba.

Kako je i objavljeno, Kantonalni sud u Tuzli utvrdio je da je 12. veljače 2025. godine u zajedničkom stanu u Kalesiji, na podmukao način, dok su Inela i njihov maloljetni sin spavali, Selimović počinio ubojstvo gušenjem.

Za ova dva kaznena djela ubojstva sud je odredio pojedinačne kazne dugotrajnog zatvora od po 44 godine, nakon čega je, primjenom odredbi o stjecaju, osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora zakonskog maksimuma od 45 godina.

Ovo je najviša kazna predviđena kaznenim zakonodavstvom, koju je Kantonalni sud u Tuzli do sada izrekao u predmetima iz svoje nadležnosti za najteže oblike kaznenih djela.

Selimović se nakon monstruoznog dvostrukog ubojstva dao u bijeg, ali je lociran i uhićen zajedničkom suradnjom nekoliko policijskih agencija. Tijekom kaznenog postupka nijekao je počinjenje ubojstava.