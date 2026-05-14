Sud presjekao: Matea O. ide u istražni zatvor, odvjetnik razočaran odlukom

20-godišnjoj Matei O., koja je osumnjičena za premlaćivanje filipinskog turista u centru Zagreba, određen je istražni zatvor u trajanju od 30 dana.

Njezin odvjetnik je izjavio kako je tražio određivanje mjera opreza, ali sud to nije prihvatio. Istražni zatvor određen joj je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, piše Index.

"Koliko ja znam i vidim, ona je imala mjere DORH-a, ali nije kazneno osuđivana osoba. Moglo se ići s mjerama opreza, ali sud je išao na istražni zatvor", rekao je odvjetnik Matee O. "Dosta je potresena, dosta ju je ovo pogodilo, ipak se radi o mlađoj djevojci. To je sve što mogu reći", dodao je.

Podsjetimo, kako je doznao Index, Matea O. se nedavno okomila na djevojku koju je zatekla sa svojim dečkom. U nasilnom ispadu koji je uslijedio prijetila je toj curi te je čak dohvatila i nož.