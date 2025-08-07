ZADAVIO IH RUKAMA DOK SU SPAVALI Emir Selimović optužen za dvostruko ubojstvo!

Kantonalno tužiteljstvo Tuzlanskog kantona (BiH) podiglo je optužnicu protiv Emira Selimovića (38) iz Kalesije zbog sumnje da je na podmukao način ubio suprugu Inelu Selimović i njihovog trinaestogodišnjeg sina.

Optužnica je dostavljena Kantonalnom sudu Tuzla na potvrđivanje. Kako navode iz Tužiteljstvu, optužnicom se Selimović tereti da je 12. veljače 2025. godine u vremenu od 3 do 6 sati ujutro u obiteljskom stanu u Kalesiji, dok su supruga i sin spavali, na podmukao način iskoristio njihovu nemogućnost da se odbrane i rukama im stezao vrat sve dok nisu prestali disati, te je nastupila njihova smrt uslijed zagušenja.

Nakon počinjenih kaznenih djela automobilom u vlasništvu supruge je pobjegao i skrivao se nekoliko dana od policijskih i istražnih organa, javljaju 24sata.

Podsjećaju da su osumnjičenog su 17. veljače uhitili policijski službenici MUP-a RS, PS Prnjavor, na području Gornje Mravice kod Prnjavora, nakon intenzivne potrage i niza operativnih i istražnih radnji provedenih u koordinaciji sa istražiteljima Sektora kriminalističke policije MUP-a TK u cilju lociranja i uhićenja osumnjičenog.

Tijekom provođenja istrage su obavljena brojna vještačenja i istražne radnje, te su uz optužnicu Kantonalnom sudu Tuzla priloženi brojni materijalni dokazi.

Postupajući tužitelj je Kantonalnom sudu Tuzla dostavio prijedlog da se Selimoviću produži mjera pritvora u zakonski predviđenom roku.